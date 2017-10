«Ahora busco el arte puro, cantar tal y como está escrita la partitura» El tenor Miguel Olano protagoniza este otoño un par de conciertos en Italia. :: d. uriel Miguel Olano Tenor El tenor riojano repasa sus 25 años sobre los escenarios, aniversario que le gustaría celebrar en el Teatro Bretón ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Domingo, 22 octubre 2017, 23:22

Tras veinticinco años de éxitos sobre escenarios operísticos y líricos de todo el mundo, Miguel Olano únicamente tiene una espinita clavada, y precisamente en su tierra. «Nunca he cancelado ninguna ópera ni concierto más que en el Teatro Bretón de Logroño, a donde llegué con una traqueitis de París que no podía ni hablar, y en el Gayarre de Pamplona». En el Gayarre actuará el próximo año con un concierto-homenaje a Isidoro Fagoaga con motivo del 125 aniversario de su nacimiento (también lo hará en el Victoria Eugenia de San Sebastián). Y en el Bretón -nos confiesa el tenor cenicerense- «me gustaría celebrar mi 25 aniversario; me haría mucha ilusión».

-Debutó en Wels (cerca de Salzburgo) en 1992 con 'La Bohème' de Puccini, en el papel del poeta Rodolfo. ¿Cómo lo recuerda?

-Fue un momento alucinante porque el rol de Rodolfo es uno de los más largos. Recuerdo que él tiene que encender una vela cuando conoce a Mimí y se enamoran, pero no hubo manera de que funcionara el mechero. Menos mal que hay trucos de luz y simularon su encendido. Superado eso, llegué al cuarto acto y fue un éxito increíble, pero fue duro.

-¿Qué hitos han marcado su carrera?

-Además de mi debut con 'La Bohème' en un rol de los grandes y completo, el de 'Tosca' fue muy bonito porque el papel de Cavaradossi es quizá el que más he hecho a lo largo de mi carrera. 'Carmen', que la debuté en el año 95 en Spoleto como Don José y la escena la dirigía Carlos Saura. Recuerdo con cariño la reinauguración del Teatro Real en 1997 con la ópera 'Divinas palabras' dirigida por Antoni Ros-Marbà y con dirección de escena de José Carlos Plaza. Era mi debut en España tras cuatro años de carrera por toda Europa y alternándome con Plácido Domingo, luego fácil no me lo pusieron. O el 'Turandot' de Tokio con la gran Eva Marton (soprano húngara) con quien no sabía que iba a cantar.

-¿Con qué otras parejas se ha compaginado mejor en el escenario?

-Con Fiorenza Cossotto, que ha sido mezzosoprano de La Scala e hicimos varios conciertos juntos; con Renato Bruson como barítono en el 'Don Carlo' que cantamos en Valencia; con Plácido Domingo me alterné en dos producciones... Ha habido cantantes muy importantes.

-¿Qué papel se ajusta como un guante a su forma de cantar y de actuar?

-Y de sentir. Ha habido varios, por ejemplo me sentía muy bien con el rol de Cavaradossi en 'Tosca', de Don José en 'Carmen' y con Don Carlo (en la ópera del mismo nombre), que hice en París, Washington... Y el de Calaf en 'Turandot', que por físico y por todo me va muy bien.

-¿Cómo ha evolucionado su voz en estos 25 años de carrera?

-Siempre he buscado apoyarme en la técnica para que la afinación sea perfecta, con lo cual la expresión va a ser siempre la que yo quiera hacer. La voz puede evolucionar, pero trato de mantener siempre el mismo color de voz desde la primera nota hasta la última. Los conciertos que estoy haciendo ahora son de bel canto, de música italiana, de cámara... y adapto lo que he vivido a lo que quiero buscar.

-¿Cómo contempla su futuro de tenor?

-Con muchísimo entusiasmo porque he recopilado sensaciones y vivencias, y ahora es como si tuviese una madurez técnica que antes no ponía tan en valor. En este momento busco el arte puro, cantar tal y como está escrita la partitura y no adaptarla a como yo quiero hacerlo. Pretendo trasladar a la música lo que el autor quiere; busco la fidelidad.

-¿La de algún autor en concreto?

-En música de cámara y de concierto Vincenzo Bellini es divino, y eso que nunca he cantado una ópera suya. También Verdi o Puccini, con ellos es como escuchar ópera pero de forma más íntima.