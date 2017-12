Brujerías entre trascendentes y cómicas 'El Brujo' en 'Autobiografía de un yogui'. :: l.r. Rafael Álvarez regresa al Bretón hoy y mañana con su versión de la obra de Yogananda 'Autobiografía de un yogui' J. SAINZ LOGROÑO. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:40

Mucho antes de Yogananda naciera, un santo llamado Babaji vivía en los Himalayas. Una día Jesús -sí, Jesús- se apareció ante él y le dijo que, aunque sus seguidores aún hacían buenas obras, habían olvidado cómo entrar en comunión con él internamente, en meditación. Le pidió a Babaji que enviara alguien al Oeste, para recordarle a su pueblo que el objetivo de la vida es volverse uno con Dios a través de la comunión interna. Esa persona fue Yogananda. «Este es el momento más delicado -dice entonces el Brujo, interrumpiendo su narración en medio del escenario-, pero me dan ganas de machacarlo con un chiste». Rafael Álvarez siempre es el Brujo e, incluso representando 'Autobiografía de un yogui' (hoy y mañana en el Bretón a las 20.30 h.), lo trascendental convive con lo mundano, lo profundo con lo superficial y lo existencial con lo cómico. Quizás, porque lo uno no es lo mismo sin lo otro.

Siempre fiel al teatro logroñés y a su público riojano, el veterano actor cordobés regresa este fin de semana al Bretón después de 'El testigo', 'Odisea' y 'Mujeres de Shakespeare', por citar solo algunos de sus montajes más recientes; siempre monólogos que él se basta y se sobra para llenar de sentido, humor y sensibilidad. Ahora lo hace con su versión de esta 'Autobiografía...', basada en el libro del mismo nombre de quien él considera su maestro.

'Autobiografía de un yogui', basada en la obra de Paramahansa Yogananda Versión, dirección e interpretación Rafael Álvarez 'El Brujo' Teatro Bretón, viernes 8 y sábado 9 , a las 20 30 h.

Paramahansa Yogananda (Gorakhpur, India, 1893 - Los Ángeles, EEUU, 1952) fue un yogui y gurú hinduista, propagador del yoga en Occidente, particularmente del método llamado . Introdujo a muchas personas en las enseñanzas de la meditación y muchos conocieron por vez primera la filosofía oriental en su famoso libro 'Autobiografía de un yogui'. La obra, que ha sido llevada incluso al cine con el título de 'Awake', cuenta los sucesos extraordinarios de la vida de este maestro del yogui que popularizó esta disciplina oriental en un mundo muy diferente. Llegó a convertirse en uno de los libros más leídos del mundo y esta es la primera vez que llega al teatro, «contándonos con facilidad y mucho sentido del humor -dice el Brujo- los acontecimientos increíbles que fue viviendo a lo largo de su vida».

«Yogananda es un clásico del yoga espiritual. La India todavía guarda un tesoro desconocido para Occidente. La necesidad de recuperar el equilibrio y un poco de armonía con el mundo que nos rodea ha hecho que esta obra resulte atractiva para un público que quiere lo que realmente alimenta... El teatro se hace grande sirviendo a este propósito y esto no está reñido con la fiesta. Esto es la fiesta... La gente no para de reír desde el principio hasta el final y algunos salen bailando. Doy las gracias por ello a Yogananda, mi maestro, y a todos, y ahora de gira por toda España. Os recomiendo el libro. Es más que un libro. Tal vez un talismán... puede que algo más... Si no tenéis tiempo para leerlo, compradlo, palpadlo, pesadlo sobre las manos o regaladlo y ya me contaréis».