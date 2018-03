El Bretón proyecta hoy la película coreana 'En la playa sola de noche' L.R. Domingo, 25 marzo 2018, 00:37

Logroño. Tras mantener una aventura con un hombre casado, la actriz Younghee decide tomarse un tiempo y para ello viaja a la ciudad alemana de Hamburgo, pero eso no impedirá que siga pensando en lo que dejó atrás. Este es el punto de partida de la película 'En la playa sola de noche' (2017), un drama romántico dirigido por el realizador coreano Hong Sang-soo, y que puede disfrutarse en versión original subtitulada hoy, domingo, a las 19.30 horas, en el Teatro Bretón de Logroño.

El prestigioso director y guionista surcoreano Hong Sang-soo debutó a los 35 años con el filme 'The Day a Pig Fell into the Well (1996), que obtuvo un gran éxito de crítica y público, además de conquistar numerosos premios internacionales. Entre su amplia filmografía destacan 'Hahaha' (2010), 'Our sunhi' (2013) o 'Right now, wrong then' (2015).

Gracias a 'En la playa sola de noche', una reflexión minimalista sobre el desamor y las interioridades del mundo femenino, la actriz protagonista, Kim Min-hee, conquistó el Oso de Plata como mejor actriz en el pasado Festival de Berlín, así como el premio a la mejor intérprete en el Festival de Cine de Gijón.