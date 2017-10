Bordón estrena su nueva imagen Javier Gallardo, Enrique Méndez, Rafael Mira y Javier Barra. Bodegas Franco-Españolas presentó el nuevo diseño de su emblemático vino de Rioja con una cata comentada Jueves, 19 octubre 2017, 12:06

Es uno de «los momentos más importantes en la historia de Bodegas Franco-Españolas». Ayer se presentó en sociedad, precisamente con una cata, la nueva imagen del emblemático vino de Rioja Bordón, «una apuesta decidida por modernizarlo y llegar a nuevos públicos, pero respetando la esencia clásica de una marca que tiene más de 125 años de historia». El vino, con su nuevo diseño, salió al marcado antes del verano.

Al evento asistieron, por supuesto, muchos trabajadores de la propia Bodegas Franco-Españolas de Logroño, el primero su director general, Borja Eguizábal, pero también su nuevo enólogo, Rubén Provedo, la responsable de Enoturismo, Elena Pilo, y otros miembros de la casa como Juan Cerezo, Alejandro González y José María de la Peña. Borja Eguizábal fue entrevistado en directo por el periodista Chus del Río, quien condujo el acto e inició el mismo con la pregunta: «¿Qué pensaría tu abuelo Marcos?». A lo que Borja contestó: «De alguna manera se sentiría orgulloso de ver que el legado continúa».

No faltaron las autoridades en el evento, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Voluntariado y Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz García, y los diputados regionales Jesús Ángel Garrido, del Partido Popular, y Diego Ubis, de Ciudadanos. También asistió la directora general del Club de Marketing de La Rioja, Maribel Vicario; el jefe de Servicios Técnicos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Pablo Franco; y el director de la revista 'La prensa del Rioja', Javier Pascual.

Hubo presencia de miembros del mismo sector bodeguero, como los miembros de la Bodega Cooperativa Comarcal de Navarrete Serafín Pascual, Javier Ramírez y Sergio Ruiz. De la Cofradía del Vino de Rioja asistieron Rafael Álvarez y Luis Ángel Vargas.

Sobre todo, destacó la presencia de numerosos responsables del sector de la banca. Con la inconfundible corbata roja del Banco Santander acudieron uniformados Javier Gallardo y Rafael Mira, del Banco Popular asistieron Enrique Méndez y Javier Barra, de Caja Rural de Navarra estuvieron presentes Ernesto Navarrete y Alberto Andrés, junto a Fernando Martín de Caja Laboral y Juan Carlos Valgañón y Jesús María Clavijo, de Caja Rural de Soria, mientras que del BBVA no faltaron José Ramón Ruiz y Víctor Hermoso y del Banco Sabadell, Diego Pérez-Caballero. Además, el vicepresidente de la Asociación de Enólogos de La Rioja, Fernando Moreno, llegó acompañado de Sofía Rodríguez y Marta Echavarria.

La nueva imagen de Bordón es moderna y atrevida. Su publicidad expone: «Pensarás que soy un borde, y quizás tengas razón. Pero te confesaré algo, estoy harto de modas, de etiquetas, de 'postureos'. No me disculpo por ser quien soy. Un clásico de Rioja con más de 125 años de historia. Me gusto. Y si a ti no, es porque todavía no me has probado». Y el director general de Bodegas Franco-Españolas confesó al inicio del acto: «Nunca imaginé que el mundo del vino me iba a entusiasmar tanto».