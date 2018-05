Las bicicletas son para Logroño El actor Patxi Freytez, ayer en el Ayuntamiento de Logroño. : El actor Patxi Freytez protagoniza mañana en el Teatro Bretón 'Las bicicletas son para el verano', de Fernando Fernán Gómez JONÁS SAINZ Logroño Viernes, 4 mayo 2018, 11:06

«Es una de las obras fundamentales de nuestro teatro contemporáneo y debería montarse con más frecuencia». El actor Patxi Freytez anticipó ayer en Logroño la presentación de 'Las bicicletas son para el verano', de Fernando Fernán Gómez, uno de los mejores dramas sobre la Guerra Civil. Este montaje de Producciones la Ruta y Teatro Circo de Murcia, dirigido por César Oliva, se estrenó hace un año en el Teatro Fernán Gómez de Madrid para conmemorar su cuadragésimo aniversario y mañana sábado se representará en el Bretón (a las 20.30 h.).

Precisamente fue también en 1977 cuando Fernán Gómez ganó el premio Lope de Vega con esta obra, aunque no se estrenaría hasta cinco años más tarde en el Teatro Español, dirigida por José Carlos Plaza y protagonizada por Agustín González y Berta Riaza. Su éxito fue tan grande que se convirtió en un clásico del siglo XX; el mejor teatro sobre la guerra. Muy popular es también la adaptación llevada al cine por Jaime Chávarri en 1984, con Amparo Soler Leal, Gabino Diego y Victoria Abril, entre otros, y de nuevo con el gran Agustín González como protagonista.

Aunque han pasado ya treinta y cinco años de su estreno en los escenarios y catorce desde su reposición más reciente, la historia es bien conocida. «En el verano de 1936 estalla la guerra. En Madrid, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Manolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y los vecinos de la finca. Luisito quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situación va a obligar a postergar la compra. Y el retraso, como la propia guerra, durará más de lo esperado».

«Es una historia de superación de una familia de minihéroes que, pese a quedar destrozada por la guerra, logra mantener la esperanza». Patxi Freytez resume así una obra que cree «obligada para jóvenes y mayores». «Para entender lo que está pasando en este país hay que saber de dónde venimos», afirma el actor nacido en Pamplona pero logroñés desde la infancia, que este fin de semana hace doblete en ambas ciudades.

Él es quien encarna ahora a don Luis, seguramente el papel de su vida. A su lado, Rocío Muñoz-Cobo (sustituyendo a Nieve de Medina, que a su vez sustituyó a Llum Barrera), Diana Peñalver y siete actores más.

«Trabajar en Logroño es siempre de las cosas más emocionantes -dijo Freytez ayer en la capital riojana-, pero esta vez va a ser una de las grandes emociones de mi carrera y de mi vida; va a ser especial por dos razones». La primera es profesional: «Nunca jamás un personaje me había dado tantas satisfacciones y me había hecho sentir tan actor y tan feliz». La segunda, personal: «Mi madre se fue en diciembre y sé que esté donde esté me estará viendo».

Con una considerable carrera tanto en cine ['A los que aman' (1998) o 'Todo sobre mi madre' (1999), entre otras películas] y en series de televisión ['El comisario' (2000-2009) o 'Amar es para siempre' (2013-2014)], ha sido en el teatro donde Freytez se ha afianzado definitivamente. En el Bretón logroñés actuó por primera vez con 'La importancia de llamarse Ernesto' (en 2009) y posteriormente ha pasado con 'No se elige ser un héroe' (2013) y 'Última edición' (2014). Y este quizás sea su momento: «Es la función de mi vida».