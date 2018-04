La Biblioteca de La Rioja lee en familia L.R. LOGROÑO. Viernes, 20 abril 2018, 00:32

La Biblioteca de La Rioja ha organizado un conjunto de actividades desde hoy y hasta 30 de abril con motivo del Día del Libro. Este año el lema elegido ha sido Yo leo, tu lees... ellos leen. Leer en familia, una aventura compartida que resume el espíritu de todas estas iniciativas con las que el Gobierno de La Rioja pretende animar a lectores de todas las edades a visitar la Biblioteca.

Las actividades programadas arrancan hoy, a las 18.00 horas, con 'Los cuentos de la biblioteca', a cargo de Pep Bruno. Hora y media más tarde, Zarándula representará 'Habitación de cuento', para niños a partir de 4 años.

Mañana, sábado, a las 12.00 horas, Cecilia Garza llevará a cabo la actividad 'Once upon a time... with Maribel Suárez: we are different', dirigida a niños de 6 a 8 años. A las 18.00 horas, los niños de 4 a 10 años disfrutarán de 'Un perfecto caballero para dragones', de Jolly Roger Bradfield. Y el domingo, a las 18.30 horas, Zarándula pondrá en escena la 'Habitación del cuento', dirigida a niños a partir de 4 años, que repetirá en días posteriores.

El Día del Libro, 23 de abril, arrancará el concurso de relato corto 'La Rioja en pocas palabras'. Las bases del concurso, en la web: www.blr.larioja.org/lariojaenpocaspalabras.

Por la mañana, habrá dos sesiones de 'El sastrecillo valiente', de los Hermanos Grimm, que narrará Bruno Calzada para escolares de primaria. Por la tarde, se llevará a cabo la actividad 'Comparte tu cuento' que anima a compartir y llevar a la Biblioteca esos cuentos que anudaron para siempre la relación entre padres e hijos. La jornada finalizará con una charla de Fernando Blanco, bibliotecario del IES Sagasta.

El 24 destaca la presentación del libro 'Luna de plata', de Angela Martínez Medina y, el día 25, Sara Suberviola impartirá el taller 'Te invento un cuento', sobre arte de escribir cuentos infantiles.

El 27 de abril, Elena Arbaizar presentará en formato cuentacuentos su libro 'Nora la niña que despertó a los pies de una vid', para niños a partir de 3 años, que en colaboración de la ONCE, escucharán el cuento con los ojos cerrados y con efectos sonoros y sensoriales.

El día 30, tendrá lugar el taller de microficción 'Contar en corto'. Lo impartirá Mariana Torres, diplomada en guión, socia fundadora de Escuela de Escritores de Madrid y profesora de Escritura Creativa.

En paralelo, además de la exposición 'La Biblioteca del Instituto y Provincial de Logroño', se podrá disfrutar de una muestra con diferentes objetos, manualidades y poesías sobre Gloria Fuertes.