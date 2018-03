Barcelona abre el Mobile World Congress del 5G Operarios colocan paneles en el Mobile World Congress. :: afp EDURNE MARTÍNEZ BARCELONA. Viernes, 2 marzo 2018, 23:46

Eran otros tiempos cuando Mark Zuckerbeg aparecía por sorpresa ante la atenta mirada de cientos de asistentes en alguna conferencia del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. El fundador de Facebook dio paso en 2017 -tras tres años consecutivos como la estrella de la feria- al CEO de Netflix, Reed Hasting, y al creador de Pokémon Go, John Hanke. Y este año ni siquiera tendrán relevo. Según el responsable de marketing de GSMA, Michael O'Hara, los ponentes de esta edición tendrán un «mejor impacto» en analizar en profundidad las innovaciones del sector.

Los que no sean muy amantes de la tecnología no entenderán qué lleva a más de 100.000 personas a pagar entradas de entre 800 y 5.000 euros para poder acceder a esta feria. Uno de los motivos es el volumen que ha alcanzado este mercado. Estimaciones de eMarketer revelan que ya hay más de 2.500 millones de teléfonos móviles en el mundo. Solo en España existen unos 30 millones de usuarios de 'smartphones'. Por eso, a pesar de que las innovaciones que parece que serán las estrellas de esta edición no son tan mediáticas como en otras ocasiones (cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, coches conectados, internet de las cosas o tecnología 5G), no se puede decir que el evento que se celebra desde mañana por decimotercer año consecutivo en Barcelona se haya desinflado, al menos en asistentes. Así, aunque este año se prevé la visita de 108.000 personas, las mismas que en 2017, los grandes fabricantes de tecnología de consumo han decidido apostar en su mayoría por eventos propios durante el año, dado el poco protagonismo que atraen en un evento de estas dimensiones.

A excepción de Samsung. La suya es la gran presentación de mañana, en la que se espera que enseñe al mundo los nuevos Galaxy S9 y S9+, su buque insignia del que se han filtrado imágenes que muestran un diseño sin marcos y una potente cámara. Por parte de LG y Huawei, los otros dos grandes fabricantes que solían utilizar el MWC para sus anuncios importantes, este año -salvo sorpresas de última hora- han optado por retrasarlos. Los rumores apuntan a que Huawei presente una nueva tablet y LG una nueva versión de su gran V30.

Otra de las ausencias sonadas es Xiaomi. La marca china de moda ha desembarcado este año en España con varias tiendas en Madrid y Barcelona, pero no ha organizado ningún evento de prensa para anunciar nuevos 'smartphones'. Apple también faltará a la cita internacional, pero ya es algo habitual en la empresa estadounidense. «Otros años los protagonistas han sido los aparatos, en esta ocasión veremos ejemplos concretos de la tecnología», asegura a este diario Lluís Soldevila, profesor de la EAE Business School. Según el experto, esta edición tendrá tres focos «no tan sexis para el usuario de la calle», pero «fundamentales»: aplicaciones dirigidas a crear la industria 4.0, conectividad cada vez más sofisticada y los asistentes virtuales. Y todo ello sin olvidar la inteligencia artificial.