Banda sonora de jazz para Ezcaray El festival en memoria de Ebbe Traberg brindará hasta el domingo seis conciertos JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 14 julio 2017, 09:48

Ezcaray enciende hoy los motores de su Festival de Jazz, que sigue honrando la memoria del danés Ebbe Traberg y que en esta 21 edición desembalará en la villa riojalteña un cartel plagado de artistas extranjeros, algo que hace valer la etiqueta de 'internacional' que el evento porta en su propio nombre, sin olvidarse del panorama musical nacional, que aporta buenos artistas a este estilo musical.

Música hasta el domingo incluido, para dar y tomar, enmarcada en un formato que insiste en la combinación de conciertos al aire libre -parque de Tenorio y plaza de la Verdura- con otros en los restaurantes Echaurren y Casa Massip. Todas las actuaciones son con entrada libre, en el caso de los establecimientos hosteleros al finalizar la cena, hasta completar el aforo.

ACTOS PARA HOY u20 30 horas. Víctor de Diego Trío, en Tenorio. Acceso libre. u00 30 horas. Michael Olivera Group + Munir Hossn, en el restaurante Echaurren. Entrada libre al terminar la cena, hasta completar el aforo.

El programa se aliña este año, además, con un nuevo homenaje, en forma de libro, hacia quien fuera el maestro de ceremonias del festival durante muchas de sus ediciones: la presentación de la biografía 'Juan Claudio Cifuentes, una vida de jazz, una vida con swing', a cargo del escritor Antoni Juan Pastor, a la que seguirá una charla coloquio.

Esto será mañana (Ayuntamiento, 12.30 horas), pero el festival arranca a las 20.30 horas de esta tarde en el escenario dedicado a 'Cifu', el del parque de Tenorio, y lo hace con la fuerza de Víctor de Diego Trío' que presentará su séptimo trabajo discográfico como líder y el segundo con este mismo trío, titulado 'Bittor'. En el repertorio, música de grandes compositores de jazz con temas y arreglos propios. Posteriormente, el restaurante Echaurren recibirá a las 00.30 horas a Michael Olivera Group, que vienen con Munir Hossn, como invitado especial, para amenizar la velada.

Mañana, Ray Gelato

Mañana es el turno de un conocido ya por estos lares: el polifacético Ray Gelato, saxofonista tenor, cantante y 'showman', al que muchos recuerdan por haber tocado en la boda de Paul Mc Cartney, algo que, aún siendo importante no deja de ser casi anecdótico en relación con los grandes escenarios y festivales que ha pisado y le han reclamado. A Ezcaray llega con The Enforcers para ofrecer una actuación que promete ser muy divertida. También el sábado, a las 00.30 horas, Casa Massip recibe a Alberto Arteta Group, que presentará su último disco 'The Legacy'.

El broche al festival lo pondrán el domingo dos grupos: Daniel Bahamón Quarter, un cuarteto de Colombia que cuenta en su incipiente currículum el haber ganado Concurso de Jóvenes Intérpretes del Banco de la República 2017 , que actuará en la plaza de la Verdura a las 13 horas, y el cuarteto del guitarrista 'King' Solomon Hicks, que clausurará esta edición con un concierto en el parque de Tenorio, a las 19.30 horas.