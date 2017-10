AULLIDOS EN LA NOCHE

Concluyó el teatro mateo con éxito de público, que es lo que cuenta, y críticas canallas. Que lo pase bien el personal, que se alivie también con estas fiestas y que se siga llenando el Bretón hasta las bernabeas. La última de feria fue otra comedia de dobles parejas, trama costumbrista y gancho televisivo. Risas agradecidas en la platea y surtido de bostezos en estas líneas.

'Los vecinos de arriba' tenía mayor interés sobre el papel por su autor. Pero Cesc Gay, de probado talento cinematográfico, ha optado en su debut teatral por ser conservador y arriesgar poco con una comedia ligera que trata superficialmente una de las crisis más comunes entre la clase burguesa de mediana edad: el desencanto personal por duplicado, es decir el fracaso de la vida en pareja. Cómo no, la vida sexual de un matrimonio o, mejor dicho, su abstinencia casi monacal, es la carnaza que lanza al espectador para que ría a gusto sintiéndose reflejado sin compromiso alguno en no pocos clichés de la secular pugna doméstica entre maridos y mujeres. Sobre todo, cuando la exagerada referencia que desencadena el conflicto son unos vecinos que se entregan al folleteo como babuinos, con menos pelo pero igual de escandalosos, promiscuos y simplicísimamente felices. Una cena entre los cuatro sirve en bandeja unas cuentas situaciones chocantes, algunos golpes de humor nunca especialmente agudos y la consiguiente catarsis entre la pareja que permanece a dos velas. La proposición de montarse una orgía de escalera es todo lo más que llega la historia antes de dar un giro y comenzar, con una sesión barata de terapia marital, un brusco picado en barrena. Me agota el recurso tan simplón de introducir una psicóloga en la trama -otra más- para poner a los protagonistas y, de paso, al público ante el evidente dilema: o lo sigues intentando juntos con amor y respeto o mejor cada uno por su lado. Moraleja: no hacerse más daño, cariño.

Fíjate que con tanto psicoanálisis por aquí y tanta obsesión nacionalista por allá me dio por pensar absurdamente si no estaría Cesc Gay hablando crípticamente de España y Cataluña. El autor de 'Truman' ha demostrado ser capaz de ahondar más que todo eso en la complejidad humana, pero aquí se conforma con rascar flojo. Y sus cosquillas dejan con más ganas de ver otra película que su siguiente obra de teatro; a no ser que se atreva a explorar de veras un lenguaje dramático propio.

También el reparto, con Eva Hache a la cabeza, muy contenida y fría, acentuaron mi sensación de gatillazo en esta última aventurilla. No así al gran público, que consumó a placer sus expectativas. Será que yo soy algo frígido al género mateo. O que estas fiestas bretonas me han dejado para el arrastre. Menos mal que nos queda el festival.