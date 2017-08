Las asesoras niegan haber incitado a huir a Juana Rivas

La responsable del centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga de la oficina, Teresa Sanz, negaron ayer ante la juez haber incitado o ayudado a Juana Rivas en la huida que protagonizó durante 27 días para evitar tener que cumplir el fallo que le obligaba a entregar a sus dos hijos a su padre, al que acusa de malos tratos, y mientras agotaba sin éxito ante la justicia los recursos para tratar de paralizar la sentencia.

Ambas comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, el que investiga los delitos que habría cometido Rivas con su huida y al negarse durante un mes a cumplir la sentencia, en calidad de imputadas por sustracción de menores, para esclarecer, según la juez, su posible intervención en el delito, «bien como inductoras, bien como partícipes necesarias».

Quienes son las principales asesoras de la madre de Maracena en los 15 meses transcurridos desde que se llevó a sus hijos de tres y once años del domicilio familiar en Italia, solo permanecieron ante la juez unos 15 minutos, ya que se acogieron a su derecho a no declarar «en base al secreto profesional». No obstante, según aclaró Granados a la salida, lo que sí hicieron fue una declaración en la que dijeron, «de manera rotunda y clarísima, que jamás, jamás, bajo ningún concepto, hemos inducido, apoyado o cooperado en la comisión de ningún delito, ni de sustración de menores ni de nada».

Las asesoras, que mantienen la calidad de investigadas mientras la instructora no la modifique, pero para las que la Fiscalía no pidió medidas cautelares, indicaron que solo han tratado de ayudar a una víctima de violencia de género «en el marco de nuestras competencias» y «de la mejor manera posible».

Al tiempo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada ha pedido a la Fiscalía, antes de resolver, su parecer sobre la petición de Rivas para que reabra en España la denuncia por maltrato contra su expareja, que fue remitida a Italia para su investigación. También notificó que no ha admitido a trámite las medidas de protección pedidas para los hijos de Rivas, porque las solicitó Granados, que no es su abogada.