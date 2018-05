Arzak y Subijana apadrinan la aventura de Paniego en el hotel María Cristina Arzak, Subijana y los alcaldes de San Sebastián y Ezcaray arroparon a Paniego en la presentación. :: p.g.m. El riojano lleva la cocina de Ezcaray a un espacio emblemático de San Sebastián PABLO GARCÍA-MANCHA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 1 junio 2018, 00:55

«Es una emoción insuperable; traer la cocina del Echaurren durante tres meses de verano a un espacio como es el Hotel María Cristina de San Sebastián es un verdadero sueño. Me acuerdo mucho de mis padres, que me dieron la oportunidad de formarme en esta tierra al lado de maestros como Pedro Subijana o Juan Mari Arzak y que hoy han tenido el enorme detalle de acompañarme en la presentación de esta aventura». Con estas palabras tan emocionadas presentó ayer en uno de los imponentes salones del hotel donostiarra su propuesta su nuevo hito gastronómico: 'Ezcaray, by Francis Paniego', un restaurante temporal de 50 plazas (abrirá desde el 7 de julio hasta el 14 de octubre) y en que presentará sus mejores creaciones del menú del Portal del Echaurren.

Abrió el acto el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que destacó la importancia que tiene la ciudad como un gran referente del turismo gastronómico y las afinidades que existen entre San Sebastián y Ezcaray por el continuo trasiego de turistas. Por su parte, el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, subrayó la importancia de la figura de Francis Paniego como embajador gastronómico de La Rioja y Ezcaray: «Lo nombramos hijo predilecto porque siempre lleva el nombre de nuestra tierra por el mundo. Llegar ahora a un lugar tan emblemático como es San Sebastián y un hotel como el María Cristina es un paso más allá de una carrera llena de éxitos», explicó. También intervino Ned Capeleris, director del Hotel María Cristina, quien subrayó que su cadena (The Luxury Collection) siempre «ha enaltecido experiencias culinarias como una forma de inmersión para los viajeros y para dar vida al destino. Por eso es un placer para nosotros contar con Francis Paniego, un chef al que admiramos, apreciamos y en el que confiamos desde hace ya muchos años, puesto que en el 2005 asumió la asesoría gastronómica del restaurante del Marqués de Riscal».

El hotel María Cristina decidió hace dos años ofrecer una experiencia culinaria única durante los meses de verano asociándose con Hélène Darroze, chef Francesa: «La idea de ofrecer una nueva experiencia gastronómica en el hotel fue muy apreciada por nuestros clientes. Estamos seguros de que este verano el restaurante de Francis Paniego añadirá un valor excepcional a la impresionante oferta culinaria», recalcó.

El restaurante de Francis estará abierto en horario de cenas (excepto martes y miércoles). En horario de comidas estará abierto sólo sábados y domingos, así como lunes, jueves y viernes solamente para grupos con menú previamente concertado.