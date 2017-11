Prego instala 'PARALORELEI' en la sala Amós Salvador La intervención, que aúna escultura y arquitectura efímera, podrá verse hasta el domingo 4 de febrero de 2018 LA RIOJA Logroño Jueves, 30 noviembre 2017, 16:51

El artista Sergio Prego presenta 'PARALORELEI', una instalación realizada ex profeso para la sala Amós Salvador, una intervención que aúna escultura y arquitectura efímera, realizada a partir de plástico hinchado con aire y que ocupa todo el espacio central.

El director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, y la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar Montes, han inaugurado la instalación escultórica, organizada por Cultural Rioja, que permanecerá en la sala logroñesa hasta el 4 de febrero de 2018.

El trabajo de Prego plantea una nueva forma de entender la escultura. Trabaja con volúmenes geométricos básicos e investiga formalmente sobre los límites de esta disciplina clásica, a partir de construcciones realizadas con materiales como el plástico que dan como resultado una obra siempre efímera. El aire que circula por las membranas creadas se convierte en una herramienta más de su trabajo, modelando estas estructuras. La arquitectura y el espacio expositivo también juegan un papel fundamental en el trabajo que presenta el artista donostiarra.

La pieza realizada en Amós Salvador llena el gran espacio central de la sala y se desplaza por él en módulos que se superponen sobre sí mismos. La gran instalación se mantiene gracias a la continua aportación de aire que circula por toda su estructura.

Actividades en torno a la muestra Inauguración y visita con el artista La inauguración se celebrará este sábado 2 de diciembre, a las 18.00h, y contará con una visita guiada a la exposición por el artista Sergio Prego. Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible una inscripción previa en el email: salaamosalvador@logro-o.org, o en la propia sala. Una aproximación al trabajo de Pergo 13 de enero, 12.00 horas. Actividad didáctica para público adulto a cargo de Mónica Yoldi, directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en el email: salaamosalvador@logro-o.org, o en la propia sala. Trabajando con Prego 3 de febrero, 12.00. Actividad didáctica para público general y familiar a cargo de la artista Claudia Rebeca Lorenzo, colaboradora de Sergio Prego. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en el email: salaamosalvador@logro-o.org, o en la propia sala. Visitas guiadas Todos los sábados a las 11:15 se realizará una visita didáctica a la exposición. Se trata de una actividad dirigida a público general y familiar. La entrada a las visitas es libre, por lo que no es necesario inscripción previa. Los sábadso que hay programada otra actividad, 2 de diciembre, 13 de enero y 3 de febrero, no habrá visita guiada.

¿Quién es Santiago Prego?

El artista Sergio Prego (San Sebastián, 1969), vive y trabaja en Nueva York.

Estudió Bellas Artes en la Universidad de País Vasco. Posteriormente, llevó a cabo su especialización en Arteleku junto a Txomin Badiola. Trabajó después en el estudio del artista italiano Vito Acconci hasta 2002, momento en que decide trasladarse a Nueva York.

Su trabajo ha pasado por diferentes medios y formatos, fotografía, videoarte, escultura e instalación. El trabajo de Prego posee una fuerte carga conceptual, ya que parte de la idea de "escultura", aunque a menudo use otros medios para realizarla. Esta disciplina es la primera por la que se interesó el artista, pero pronto rechazó cerrarse a ella como único soporte, abriendo el concepto de escultura a los nuevos medios digitales disponibles.

Prego presenta instantes sin gravedad aparentes, en los que el cuerpo adopta deformaciones y posturas imposibles. Su propio cuerpo le sirve como contenedor sobre el que trabajar, modificar y retorcer. Se trata de un juego inspirado en la escultura, en los efectos de la luz y las sombras más clásicos, unidos a los nuevos medios como el cine, la fotografía, la deformación o el juego de nuevos puntos de vista, que le sirven para conseguir trabajos siempre originales.

En sus fotografías, su rostro en primer plano sigue siendo protagonista. Podemos ver uno de sus trabajos en la sala del Ayuntamiento de Logroño, dentro de la exposición permanente de la Colección Altadis. En este caso el instante captado lo marcan los líquidos y la pintura que vuelan a su alrededor, creando formas y volúmenes inspiradores a su alrededor. Cascadas de color que chocan con su rostro o salen de él.

Su trabajo se divide entre Nueva York y San Sebastián, convirtiéndose en uno de los nombres imprescindibles del panorama artístico internacional. Ha expuesto en numerosos lugares, siendo adoptado por galeristas de renombre como Soledad Lorenzo en Madrid, con la que organizó una exposición muy recordada en 2002.

Estamos ante un artista que realiza escultura, pero no se considera escultor, que realiza fotografía pero no se considera fotógrafo, que realiza vídeo e instalaciones, pero no los toma como medios cerrados. Un artista multidisciplinar, que comprende el arte como una ventana en la que sus ideas son lo más importantes, siendo los soportes medios intercambiables con los que dar forma a una trayectoria llena de éxitos.