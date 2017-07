El arte toma las calles de Alfaro Alta Gama y los etíopes Fekat Circus abren hoy el II Artencalle alfareño ERNESTO PASCUAL Viernes, 14 julio 2017, 09:44

Las artes escénicas hacen suyas este fin de semana las calles alfareñas para llevar a sus vecinos y visitantes por un viaje de emociones a través del circo, del clown, de la música, del teatro... y del humor. Son los ingredientes que conforman la segunda edición de Artencalle, el Festival de Teatro, Circo y Artes de Calle organizado por el colectivo cultural Quatre Cats con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad riojabajeña.

Esa variedad caracteriza a las siete propuestas que conforman el cartel de esta cita que viene a consolidar el festival en el calendario veraniego alfareño. Recordemos que las obras de reforma de la sala Matiné motivaron que Quatre Cats y el Ayuntamiento alfareño sacaran la Muestra Cómicos 2015 a la calle en junio de hace dos años. Ante el éxito de convocatoria nació el año pasado Artencalle, que volvió a recibir el respaldo de miles de personas en el público. «Queremos acercar el arte a los vecinos y hacerlo accesible a todo el mundo en las calles desde la garantía de calidad que supone Quatre Cats en todo lo que organizan», invita la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado.

II ARTENCALLE Viernes 14 Clown-circo con Alta Gama en 'Adoro' (20.30 h) y circo con Fekat Circus (23.30) en 'The rise of the full moon' . Sábado 15 Circo con Bambolea y Alas de Circo (13), flamenco y danza con Karen Lugo Grupo (20.30) y circo-teatro con Tresperte (23.30), Domingo 16 Circo-clown con Compañía Vaques en 'Ye Orbayu' (13) y circo-teatro con Vaiven (22.30) en 'Do not disturb'.

Entre esta tarde y noche y el domingo, el público podrá disfrutar de las siete propuestas de Artencalle. El festival comienza hoy con doble cita con la plaza de España como escenario. A las 20.30 horas, la compañía catalana Alta Gama representará 'Adoro', un espectáculo de clown-circo sobre las vicisitudes de la pareja ante el amor. Ya en la noche, a las 23.30 horas, la compañía etíope Fekat Circus pondrá en escena 'The rise of the full moon' ('El ascenso de la luna llena'), con siete artistas contagiando al público la pasión africana. «Es un espectáculo colorista, que transmite la sensación de descubrir lo que es África, que en los informativos es muerte pero la realidad es que es vida», expone Manolo Moreno, de Quatre Cats.

El Artencalle tendrá el sábado tres encuentros, a las 13 horas en el pabellón del colegio El Pilar con el circo de Bambolea y Alas de Circo, a las 20.30 con el flamenco de Karen Lugo Grupo en la plaza de España y, en el mismo lugar, con el circo-teatro de Tresperte a las 23.30 horas. Circo-clown con Vaques el domingo a las 13 horas y circo-teatro con Vaiven a las 22.30 de la noche del domingo cerrarán esta segunda edición.