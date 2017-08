ARTE DE TEMPORADA

Con la llegada del verano, muchas galerías cierran; pero no por eso nos vemos privados de satisfacer nuestro deseo de arte. Otras modalidades y ámbitos se nos ofrecen generosamente.

Una de las más relevantes quizá sea la de 'land art' de Santa Lucía de Ocón. Esforzados artistas de fama internacional y labradores locales se afanan en transformar el paisaje, convirtiendo el campo en centro cultural y foco de frenética actividad lúdica durante unos días. También Nalda ha tenido sus jornadas de gloria en esta modalidad, haciendo que la estancia de jóvenes extranjeros que participaban haya sido memorable.

Son varios los pueblos de La Rioja que organizan concursos de pintura rápida a lo largo de la época estival. Entretenimiento fruitivo para el paisanaje el ver a los artistas instalados en los lugares más insólitos, descubriéndoles la belleza de rincones que, aunque vistos a diario, no habían reparado que la tuvieran como para ser llevados a un cuadro.

Otra modalidad que se ofrece a nuestra vista con estudiada y elaborada generosidad es la de 'body art'. Al cuerpo como soporte de trabajo artístico se le pinta, se le tatúa, se le atornillan 'piercings' (los he visto, estremecedor privilegio, en pezón y clítoris), etc; a veces en performances que se documentan videográfica o fotográficamente. Aunque un tanto heterodoxamente, como variedad de 'body art' yo incluiría las infiltraciones y la cirugía plástica, por más que las sometidas a ella no enseñen las cicatrices, sino los volúmenes conseguidos, en nalgas y pechos principalmente. Y también, desde la admiración y el respeto, la de Iván Fandiño, último torero fallecido a consecuencia de una cornada. Un muchacho con una obesidad mórbida que para poder embutirse en el traje de luces tuvo que hacer extenuantes esfuerzos físicos y brutales restricciones dietéticas. A pesar de todo, visto por detrás nunca dejó de aparentar una anatomía feminoide, impresión que desmentía al ser contemplado por delante...

Quien tenga la sensibilidad adiestrada podrá gozar de la impronta que dejan los cuerpos en la arena de la playa (convertida, por mor del bronceado, en lecho de Procusto, que algunos pagarán con un melanoma), o la mancha de sudor que dejan en las sábanas, tras el coital lance sestero, a modo de antropometría. Proporciones y medidas del cuerpo humano que hizo famosas Klein embadurnando con pintura a bellas mujeres, que luego se tendían sobre una tela para concluir la obra.

Si usted está roído por el tedio, el colchón de laureles no le permite dormir, su niña vuelve de madrugada con la cara de un Picasso por el morreo etílico con un ocasional, le cargan las canciones de Georgie Dann del chiringuito o las musas no le asisten, quizá sus inquietudes artísticas le impelan a firmar el cielo... Si es así, pretendiendo alcanzar el lejano lado del infinito también le ganó por la mano Yves Klein.