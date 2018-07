«El arte es una expresión del alma y de la belleza de las cosas» La artista, Mari Carmen Ruiz, junto a sus obras. :: díaz uriel La artista riojana inaugura hoy la exposición de acuarelas 'Mis jardines soñados' en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Logroño Mari Carmen Ruiz Pintora MARTA HERMOSILLA/M.I. LOGROÑO. Miércoles, 11 julio 2018, 23:27

Mari Carmen Ruiz presenta la exposición titulada 'Mis jardines soñados', bajo su firma 'Mas'. Tras años dedicada a la enseñanza de arte y especializada en la confección de joyas y en la pintura al óleo, esta logroñesa decidió hace cinco años centrar su producción en la pintura de acuarelas. La inauguración de la muestra tendrá lugar a las 20.30 horas en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Logroño.

-¿Por qué se ha especializado en las acuarelas?

uTítulo 'Mis jardines soñados' uLugar Sede del COGITIR en la calle Segundo Tomás nº5 (Interior). El Cubo, Logroño uFecha Del 5 al 27 de julio uHorario Mañana, de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. El resto de los días, de 9 a 14 horas (fin de semana cerrado)

-Me gusta la acuarela por su sutileza, por la espontaneidad y la delicadeza que transmite tanto al aplicarla como al verla. Es la técnica que más me llena personalmente. Llevo pintando acuarela tan solo cinco años ya que, años atrás, me centré en el óleo y en el pastel, tema que me gustaba mucho desde niña.

-¿Es su primera exposición de acuarela?

-Sí, es la primera vez que realizo una exposición únicamente de acuarelas. Anteriormente había tomado parte en exposiciones junto a otros compañeros.

-¿Por qué ha elegido el tema floral?

-Me encantan las flores, siempre me han apasionado. Creo que es un motivo muy bello para una exposición. Para mí, el arte es una expresión del alma y de la belleza de las cosas.

- 'Mis jardines soñados'. ¿Por qué titula así la exposición?

- Desde bien pequeña uno de mis mayores sueños era tener un gran jardín. Por ello, he querido plasmar ese sentimiento de añoranza en mi arte.

- ¿En qué se inspira?

- En cualquier cosa, pero sobre todo en los paisajes, me gusta el campo y la naturaleza. Me encanta salir al campo para hacer fotografías en las que inspirarme. Pinto mucho mi tierra, en especial las neveras de Sojuela cuando están nevadas.

- ¿Qué gama cromática suele utilizar?

- Intento utilizar la cantidad mínima de colores posible, porque pienso que los colores secundarios y terciarios son más interesantes que los primarios.

- ¿Qué acogida piensa que va a tener la exposición en La Rioja?

- Muy buena. He elegido La Rioja porque es mi hogar y creo que va a gustar porque es un arte muy directo y fácil de entender. Mis cuadros son esencialmente bellos, algo que los riojanos sabrán apreciar.