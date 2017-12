«Un arquitecto debe ir bien vestido» Jorge Apellániz, J. M. Peláez, J.L. Garrido y M. Ariznavarreta. El COAR celebra un acto de homenaje a los colegiados hace 50 y 25 años y da la bienvenida a los nuevos DIEGO MARÍN A. Jueves, 28 diciembre 2017, 23:31

El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) celebró ayer su asamblea y también un «reconocimiento a los compañeros que celebran, respectivamente, las bodas de oro y plata como arquitectos colegiados», además de dar la bienvenida a los nuevos. En el evento estuvo presente el presidente de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, quien fue el encargado, junto al decano del COAR, Alfonso Samaniego Espejo, de entregar en mano a cada uno de los homenajeados su premio.

En el acto estuvieron presentes algunos rostros conocidos de la arquitectura en La Rioja, como Jesús Marino Pascual, Domingo García Pozuelo, José Miguel León y su hija Aurora León. Entre otros. También estuvieron presentes, por supuesto, los miembros de la junta directora del COAR, integrada por Yolanda Ibáñez Martínez, Carlos Rodríguez Murillo, Marta Palacios García, Julián Torres Castillo, Álvaro Foncea Román, Sergio Rojo Vea y José Luis Rodríguez Sáenz. Sólo faltó José Javier Garrido, convaleciente de una operación, motivo de su ausencia.

El primer homenajeado fue el arquitecto José Ignacio Rodríguez Sáenz por sus 50 años de profesión. Y aunque no estuvo presente, en su lugar recogió el galardón Domingo García Pozuelo, quien recordó las palabras del profesor Antonio Camuñas: «Un arquitecto debe ir siempre bien vestido porque puede ser objeto de un homenaje en cualquier momento».

Por cumplir 25 años en esta «profesión tan bonita y difícil», como la describió García Pozuelo, fueron reconocidos y aplaudidos Daniel Baños Hervías, quien explicó: «Terminé la carrera y tardé diez años en colegiarme porque estuve dedicado a otras cosas, que es algo que ocurre mucho actualmente»; José María Peláez González, quien confesó: «Tenía ganas de que llegara este momento. La profesión ha evolucionado mucho y no se parece en nada a cuando empezamos»; Ángel Carrero y del Pozo, quien contó un anécdota: «He estado por ponerme la chaqueta de cuando terminé la carrera, que aún me vale»; y Enrique Lacalle Blanco, quien, afónico, apenas pudo prometer: «Os emplazo a dentro de 25 años y así poder preparar el discurso». También cumplían las bodas de plata en la arquitectura Alfonso Ibáñez Escudero, María Rosa Ugarte Fernández y María Elena Martínez Aguirre, quienes no asistieron a la gala.

Por último, y antes de dar paso al tradicional vino navideño, también se ofreció la bienvenida al COAR a los nuevos arquitectos que han entrado a formar parte del mismo durante el último año, a la sazón: Diego Sarrión Pérez Caballero, Pedro López Laencina, Isabel Muñoz Cámara, Jorge Peche Fontecha y Laura Nájera Tecedor, quien acudió a la cita acompañada de su pareja, Diego Ayala Andrés, su madre, M.ª Cruz Tecedor y sus tíos Valvanera Tecedor, Azucena Tecedor y Daniel Santiago. Patricia López Jiménez, Eva Ruiz Espinosa, Vanesa Marauri Nieto y Juan Manuel Sánchez también fueron nombrados como nuevos colegiados pero no estuvieron presentes en el acto.