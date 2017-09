Anna Netrebko en pequeñas dosis

La colección incluye escenas de producciones con estrellas de la talla de Anna Netrebko, Nino Machaidze, Roberto Alagna, Piotr Beczala... Y tampoco faltan homenajes a divos del pasado como Cesare Siepi, que marcó una época en el papel de Don Giovanni como se puede comprobar en una grabación en vídeo de 1954.

Las escenas puramente operísticas nunca son muy largas. Se prima la información y el entretenimiento, con mucho ritmo y momentos de relax inesperados. Todo sea por humanizar el canto lírico, ya sea degustando un helado en compañía del barítono menorquín Joan Pons o charlando sobre los efectos de la castración con el contratenor francés Philippe Jaroussky (que canta el repertorio de los 'castrati' pero no ha sufrido ninguna mutilación). Muy pocos profesionales del gremio se niegan a hablar con Ramón Gener. Es amigo de la inmensa mayoría y se nota.

El presentador de 'This is Opera' soñaba con recorrer los mejores escenarios del mundo como barítono. En el Gran Teatro del Liceo de Barcelona apenas cantó papeles menores. Hizo de soldado y de capataz en un par de óperas. Una experiencia fugaz que no le borró la sonrisa. Todo lo contrario. Se le ha quedado grabada de oreja a oreja y, además, es muy telegénica. Licenciado en Humanidades y Ciencias Empresariales, decidió dar un golpe de timón para ganarse la vida en otro mundillo.

Ramón Gener se ha convertido en una figura catódica y le ha encontrado el tranquillo a la literatura, con dos libros de corte autobiográfico y profundamente melómanos. Y todo, gracias a la ópera.