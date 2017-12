Andbank España: transparencia, cercanía y compromiso con el cliente Sábado, 23 diciembre 2017, 00:05

Logroño.Cinco años después de su llegada a España, Andbank ya se ha situado en el top ten de la banca privada, y cerrará este año con un crecimiento del volumen bajo gestión por encima del 18%, cercano a los 8.800 millones de euros. La entidad posee uno de los ratios de solvencia (42%) y liquidez (263%) más altos dentro del sector, muy por encima de los requerimientos legales, situados en el 10% y el 80%, respectivamente.

La oficina de La Rioja, liderada por Paul De Graaff desde el año 2007, cuenta con un equipo de cuatro banqueros, con una experiencia acumulada de más de 60 años en el sector y la mejor formación en el ámbito del asesoramiento financiero. Este año ha registrado un crecimiento del 20% en su volumen de negocio y atesora el conocimiento exhaustivo de la plaza y sus clientes después de casi dos décadas de experiencia en una oficina que anteriormente operaba bajo la denominación de Safei y, después, de Inversis, hasta su integración en Andbank España.

El equipo de La Rioja lo completan Fernando Oteo, banquero con más de 20 años de experiencia a nivel directivo, en banca de empresas y en banca privada, Elena Martínez Ochoa, con 9 años de experiencia en el ámbito de la banca privada, Máster en Finanzas y miembro de EFPA, y Elena Martínez, responsable de administración en la sucursal de Logroño, con casi dos décadas de experiencia, incluidos 8 años en la Dirección General de Tributos en Barcelona y Oviedo.

En el escenario actual, donde el cliente está cada vez más informado y cuenta con mayores alternativas, las entidades tienen un reto ambicioso a la hora de preservar el capital y lograr una rentabilidad acorde a las expectativas de sus clientes. En los últimos años, Andbank España se ha mantenido fiel a una filosofía que mantiene al inversor siempre en el centro, con una estrategia personalizada y diferenciada, acorde a sus intereses y a su perfil de inversión. Andbank apuesta por una manera distinta de hacer banca privada, ofreciendo al cliente un universo casi infinito de productos de terceros. Su propuesta de valor de la entidad se fundamenta en tres pilares irrenunciables: la transparencia, para ofrecer el acceso a toda la información de forma clara y veraz, la cercanía y el compromiso con el cliente. Andbank apuesta por una manera distinta de hacer banca privada, evitando los conflictos de interés y ofreciendo al cliente un universo casi infinito de productos de terceros

Andbank ofrece un amplio abanico de alternativas de inversión, siguiendo las últimas tendencias. Buen ejemplo es la apuesta por la inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Para alcanzar ese objetivo, Andbank incorporó recientemente a su cartera de productos Gestion Value, el primer fondo de fondos español de Renta Variable con filosofía value, que aúna la estrategia de grandes gestores como AZ Valor, Bestinver, Magallanes y Cobas y que además invierte de forma directa en acciones de Berkshire Hathaway, el buque insignia del mítico inversor del value Warren Buffett. Para diversificar al máximo sus carteras, y ofrecer a sus clientes productos alternativos, la entidad ha lanzado en los últimos años una serie de productos de inversión inmobiliaria para invertir en la renovación de edificios y locales en Madrid, Barcelona, Lisboa, Vigo y A Coruña, también se ha aliado recientemente con Urizen Ventures para comercializar el fondo Arcano Ventures FCR, que invierte en las mejores startups tecnológicas de Silicon Valley. Por otro lado, la inversión en otro tipo de productos alternativos, como los fotovoltaicos, enfocados a la inversión en sociedades dedicadas a la producción de energía eléctrica, completa la oferta de inversión alternativa de la entidad.

Tras su integración en Inversis en 2015, Andbank incorporó a su servicio tradicional de banca privada el acceso a una plataforma tecnológica referente en el mercado, que le permite acceder a más de 5.000 fondos de inversión, 1.000 ETFs y 4.000 acciones de 20 mercados diferentes. Esta plataforma, una de las mayores de intermediación de productos de terceros que existen en Europa, incluye carteras modelo que se adaptan a cada perfil de riesgo, diseñadas por los analistas de la entidad mensualmente. El modelo de negocio de Andbank, basado en la arquitectura abierta, permite que las cestas se elaboren atendiendo únicamente a criterios de resultados, comportamiento y calidad de los fondos, que los expertos eligen entre los mejores productos de cada gestora.