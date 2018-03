DEL AMOR Y LA MUERTE «La vida, que es amor, no se conforma con una comunión perecedera que acabe en el adiós, la despedida de aquellos que se quieren, intuye que el amor nos sobrepasa, traspasa todo límite» IGLESIA Domingo, 1 abril 2018, 00:05

El vivir y el morir son un misterio. A pesar de que nace cada día y cada día muere tanta gente, el vivir y el morir son un misterio: un misterio de gozo -el nacimiento-, un misterio -la muerte- de dolor.

Mas no, por habitual, deja de sorprendernos cada aurora, ni de sobresaltarnos cada noche.

Un misterio del que la naturaleza participa. Pero que afronta tan serenamente que parece invitarnos a aceptarlo como ley -luz y sombra- que no puede orillar, esquivar nadie.

Manuel Machado relaciona el vivir y el morir humanos con lo efímero y lo bello de la flor, con lo vago y misterioso del sueño, en versos que nos dejan un halo misterioso y fascinante: «Morir es... Una flor hay, en el sueño / -que, al despertar, no está ya en nuestra manos-, /de aromas y colores imposibles... / Y un día sin aurora la cortamos».

Pero no se resigna el ser humano a ser naturaleza destinada a un fin irremediable. La vida, que es amor, no se conforma con una comunión perecedera que acabe en el adiós, la despedida de aquellos que se quieren. Intuye que el amor nos sobrepasa, traspasa todo límite.

Si Shelley, en la muerte de John Keats, nos urgía: «Llorad por Adonais, aunque las lágrimas/ no deshagan la escarcha que le cubre», también nos porfiaba: «Sí, vive, está despierto. Quien ha muerto no es él sino la muerte».

Luis Cernuda, dirigiéndose a Lorca, asesinado, le expresa su sentir de que la vida sin él es menos vida, que la muerte con él es menos muerte: «La muerte se diría / más viva que la vida / porque tú estás con ella, / pasado el arco de tu vasto imperio, / poblándola de pájaros y hojas / con tu gracia y tu juventud incomparables».

Y Unamuno, ansia eterna, habla con Cristo, lo reconoce como el único hombre que, muriendo, ha vencido a la muerte desde dentro, convirtiéndola en vida, en madre de la vida para todos: «Que eres, Cristo, el único/ hombre que sucumbió de pleno grado, / triunfador de la muerte, que a la vida /por Ti quedó encumbrada. Desde entonces / por Ti nos vivifica esa tu muerte, por Ti la muerte se ha hecho nuestra madre, /por Ti la muerte es el amparo dulce / que azucara amargores de la vida...».

Hoy, festividad del Domingo de Ramos, nos parece mentira que el Jesús aclamado entre las palmas y los ramos de olivo fuera a las pocas horas condenado al patíbulo. Un borriquillo y una cruz le fueron fieles, y una madre, la madre cuyos brazos un día lo fajaran y mecieran en un pobre pesebre.

Ahí no quedó todo. Cuando, muerto Jesús, el primer día, las mujeres se acercan al sepulcro y se encuentran la piedra retirada, escuchan boquiabiertas: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado» (Lc 24, 5-6). Quedan desconcertadas. ¿Dónde iban a buscarlo sino allí? ¿Cómo iban a pensar que hasta su cuerpo iba a serles tan pronto arrebatado? Sí, les había dicho que iba al Padre, a prepararles sitio y volver a estar juntos para siempre. Y que el grano de trigo si no muere... Y que el amor mayor es dar la vida por aquel al que se ama... Y que si al tercer día...

Pero, ¿cómo aceptar tan larga ausencia de quien es la razón de nuestro ser?

El vivir y el morir son un misterio solo aclarado en la resurrección.