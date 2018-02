AMOR EN FUGA

Lombardia. Italia. Año 80. Una casa solariega habitada por la familia y sirvientes de un profesor universitario recibe la visita de un licenciado que completa sus estudios de postdoctorado bajo la tutela del experto en Filología. Son días de verano, relax, comidas al sol, noches de descubrimientos carnales y placeres epicúreos que se filtran a través de la mirada de un adolescente fascinado por el cuerpo esbelto y sensual del recién llegado, un Adonis esculpido por Praxíteles que con sus elegantes y desgarbados andares despierta la líbido y el deseo de la pequeña comunidad.

Como las imágenes poéticas que lo adornan, el segundo largometraje de Luca Guadagnino se deshace en múltiples adjetivos sin llegar dar cuerpo a un conflicto dramático, escuetamente sugerido en una secuencia en la que el joven enamorado lucha con las contradicciones de una identidad sexual en periodo de formación. Relacionando los volúmenes de ambos cuerpos con encuadres en los que los rostros se superponen por el efecto de la profundidad de campo, Guadagnino dilata un encuentro furtivo e inevitable sobre el que pivota el eje del relato escrito por James Ivory a partir de una adaptación de la novela homónima de André Aciman que ya desde el título jugaba con el intercambio de nombres entre los amantes protagonistas, Elio y Oliver. Es en ese instante, en el que se sublima una batería de escarceos previos a la conquista definitiva, donde Guadagnino decepciona con el recurso a un movimiento de cámara que ataja la problemática que surge del choque de cuerpos por medio de una elipsis muy previsible.

Puede que el público lo interprete como ejemplo de tacto y elegancia pero para este crítico es una muestra más de uno de los vicios más acusados de 'Call me by your name', que abusa de los gestos estéticos (el humo de los cigarrillos), los eufemismos gráficos y los diálogos civilizados para rehusar el compromiso que caracteriza la obra de los autores en los que se espeja: Éric Rohmer y Bernardo Bertolucci.