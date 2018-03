Los alumnos toman el escenario Grupo de alumnos que representan hoy 'High School Musical'. / JUAN MARÍN El IES Batalla de Clavijo vuelve a ofrecer un montaje con un pase a las 19.30 horas, a beneficio de Rioja Acoge El Auditorio del Ayuntamiento acoge la obra 'High School Musical' DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:41

Un año más, los alumnos del segundo curso del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Batalla de Clavijo de Logroño darán el espectáculo. Hoy, a partir de las 19.30 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño interpretarán la obra 'High School Musical'. La entrada, de 5 euros, será donada a la asociación Rioja Acoge.

Es el octavo año en el que realizan el montaje de un musical. Paloma Pérez Castillo, profesora de la asignatura 'Análisis musical II', explica que les plantea un proyecto con un requisito fundamental: que la música sea en directo. «En los últimos años se han declinado por los musicales porque es un género que incluye escenificación, música en directo, bailes, coreografías... Lo engloba todo», justifica Paloma.

El reparto lo componen 28 alumnos que llevan desde noviembre trabajando en el proyecto, incluyendo un 'casting' inicial para escoger a los protagonistas. «Buscamos todas las partituras y arreglos instrumentales. En diciembre cada uno ya tiene que saber su papel y vamos encajando las piezas», expone la profesora.

De 'High School Musical', como es habitual en los montajes del IES Batalla de Clavijo, se realizan tres pases, dos el pasado jueves y viernes para familiares, amigos y la comunidad educativa del propio centro en la Sala Gonzalo de Berceo y otro final, el de hoy, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Y habitúan a llenar siempre. La última de las sesiones tiene un fin solidario en su recaudación porque «teníamos una compañera que era voluntaria de Rioja Acoge, que se quedó sin subvenciones, nos pidió colaboración y lo hemos mantenido».

Rubén Morales, logroñés de 18 años, es el protagonista: Troy Bolton. «Me apetecía ser el protagonista porque me gusta salir a escena y hacer el paripé, aunque esta es mi primera actuación seria», reconoce Rubén, quien también admite que «no había visto 'High School Musical' en mi vida, pero esta opción me hacía más gracia que otra que había, y está siendo divertido».

Marina Galilea, logroñesa de 17 años, interpreta el papel de Taylor McKensy, «la empollona, y mi mejor amiga en la protagonista, Gabriella, así que estoy durante toda la obra con ella». Para Marina, esta es su primera actuación, «siempre me ha gustado pero nunca me he atrevido, así que es una oportunidad para aprender». La elección de 'High School Musical', para ella, fue consensuada porque «es de nuestra generación y el público se va a sentir muy atraído, al fin y al cabo es nuestra infancia. Nos hace mucha ilusión hacer este musical».

Sara Martínez, logroñesa de 18 años, alumna además de Dinámica Teatral, hace el papel de Sarah, sin texto pero «con escenas estelares porque entro para hacer gracia, así que he disfrutado un montón, ha estado muy guay». «Hemos visto un muchas veces 'High School Musical' y me hacía mucha ilusión. De hecho, uno de los principales motivos por los cuales quise venir a estudiar al Batalla de Clavijo fue el poder hacer este musical en el segundo curso de Bachillerato», confiesa, y es que: «Yo tenía muy claro lo que quería estudiar, Artes Escénicas».