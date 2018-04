La alopecia, un problema al alza Un joven con alopecia observa una de las obras expuestas en la feria de arte ARCO. :: sergio barrenechea/efe La caída del cabello es una patología que debe ser abordada a nivel dermatológico MIGUEL AIZPÚN Lunes, 9 abril 2018, 23:54

logroño. Aunque las consultas por pérdida de cabello son muy frecuentes en la práctica diaria de los dermatólogos, las razones sociales y estéticas han conferido últimamente a la alopecia un notable protagonismo. Esta afección preocupa especialmente en una sociedad donde la imagen física conlleva una influencia que puede ser determinante para alcanzar un nivel de autoestima necesario para las relaciones con el entorno y, por supuesto, para ese objetivo básico de los seres humanos que es la felicidad.

Hay pacientes cuya notable preocupación por la patología que sufren no se corresponde con el interés por un adecuado tratamiento. Entre estos casos, los afectados por alopecia ocupan, sin duda alguna, un destacado lugar. Cuando algunos de ellos deciden, por fin, acudir al dermatólogo, solemos comprobar que llevan años recurriendo a una variopinta gama de supuestas terapias, tan ineficaces como, frecuentemente, muy costosas.

Es de destacar el hecho de que la FDA americana (Food and Drug Administration) estableció ya desde el 8 de enero de 1990 que ninguna compañía podría introducir o distribuir para su comercialización en el mercado americano interior ningún producto que afirmase hacer crecer el pelo o prevenir su caída a menos que tuviese un registro aprobado (para lo cual debería presentar rigurosos estudios de eficacia y tolerancia).

El desconocimiento de este tema por parte de la población y la despreocupación por parte de las instituciones, permite que en nuestro país se sigan comercializando productos de eficacia cuando menos dudosa.

Hay que subrayar que la caída de pelo es una auténtica patología, que debe ser estudiada y tratada a nivel dermatológico. El dermatólogo es el especialista específicamente preparado y, a pesar de ello, se estima que tan sólo el 10% de los afectados acude a su consulta.

Este desfase resulta absolutamente incomprensible. No pueden alegarse, desde luego, motivos económicos, ya que los supuestos tratamientos alternativos resultan, en la práctica, muchísimo más caros. En primer lugar, porque su absoluta ineficacia puede, incluso, empeorar el problema, como frecuentemente comprobamos en nuestras consultas. Y también porque los desaprensivos que ofertan soluciones milagrosas están guiados por el objetivo de ganar, cuanto más dinero, mejor.

Resulta muy significativo que, a la hora de buscar empleo, la alopecia se convierta en un filtro para la selección de personal. Aunque, afortunadamente, una ver superado el primer filtro, la alopecia no suele influir en la decisión final, la mayoría piensa que es un factor muy a tener en cuenta, sobre todo en unos momentos en los que la oferta laboral resulta bastante escasa.

Una encuesta realizada por Sigma-Dos hace unos años muestra rotundamente la importancia social de una patología, cuyas imbricaciones psicológicas resultan frecuentemente muy superiores a las estrictamente clínicas. El 32% de los encuestados confiesa que «añoro el cabello de mis fotos del pasado», mientras el 29% cree que la alopecia les envejece y que constituye un factor muy influyente en su rendimiento profesional.

No hay duda de que la genética tiene una gran importancia no sólo en la caída del cabello, sino también en cuanto a la textura, coloración e incluso densidad pilosa. Pero también puede haber otras causas como una anemia, un hierro o ferritina bajos, un problema de tiroides, una situación de estrés. La toma de un medicamento, problemas hormonales, etc, que el dermatólogo deberá valorar.

Las cuestiones realizadas con el cabello (desde cómo potenciar su crecimiento a evitar su caída, pasando por su estética o conservación) han favorecido el lanzamiento de numerosos productos, alguno de ellos sin el mínimo respaldo científico y a los que, frecuentemente, una publicidad engañosa atribuye efectos supuestamente milagrosos.

El cuidado del cabello tiene también un notable componente estético, lo que resulta muy importante en una sociedad donde la imagen personal adquiere un gran protagonismo. Pero hay que subrayar que la auténtica belleza únicamente puede asentarse sobre la base de un cabello sano. Para combinar adecuadamente ambas cosas, salud y belleza, resulta imprescindible seguir las indicaciones del dermatólogo, especialista en esos detalles que, nunca mejor dicho, vienen al pelo.

Esta preocupante situación convierte a la alopecia en un verdadero reto para los dermatólogos. Tenemos la obligación moral, por servicio a la ciudadanía, de concienciar a los ciudadanos y orientarles hacia el especialista que ha sido específicamente formado para tratar con eficacia su problema.