«En Alimaña HC tuve libertad para componer las letras del cuarto disco»

Rubén durante un concierto de Alimaña HardCore. :: l.r. El artista riojano ha publicado un cedé y un dvd de su proyecto en solitario y está de gira nacional como cantante del grupo Alimaña HC Rubén Ezquerro Justicia 'Ruben-Ciano' músico SANDA SAINZ LOGROÑO. Domingo, 30 julio 2017, 23:47

Rubén Ezquerro Justicia 'Ruben-ciano' es un artista natural de Pradejón que vive en Logroño y está en pleno apogeo musical. A principios de julio puso a la venta el cedé y dvd 'Hay que quererlo como es' de su proyecto como clown-tautor. Además, el año pasado grabó un disco con el grupo soriano Alimaña Hardcore como cantante y compositor de las letras y ahora se encuentra en plena gira de presentación del mismo.

El próximo jueves actuará como Ruben-ciano en el bar 1583 de Elciego con el batería y percusionista Jorge del Río. El 28 de julio Alimaña HC tocará en Albacete y el 29 en Moratalla (Murcia).

-En solitario actúas como Ruben-Ciano 'clown-tautor' ¿por qué este nombre y la etiqueta?

- Lo de 'Ciano' viene de los motes que siempre te ponen en los pueblos y lo de 'clown-tautor' fue cosa de Carlos Pérez-Aradros, de Birloque, de Arnedo.

-Acabas de publicar el disco fin de gira 'Hay que quererlo como es' pero se grabó en 2014 ¿no?

-Si, en 2014 hice una gira de ciento veinticuatro conciertos con el baterísta Tono Santolín y como colofón tocamos en la sala Gonzalo de Berceo. Nos apetecía plasmarlo y tenerlo grabado en DVD. Por tramitaciones con la SGAE y demás no ha podido salir a la venta hasta ahora.

-¿Cuánto cuesta y donde se puede adquirir?

-Se vende en dos formatos, el cedé por cinco euros y el dvd por diez euros. Se pueden adquirir en el bar La Quimera, en BBCh Onrock y bar Iturza en Logroño y en Pradejón en el Bubisher. También por internet.

-¿Sigues con la gira en solitario?

-Hago conciertos pero más esporádicos. Gira en sí, no. Cuando se fue Tano a México cambié de percusionista. Ahora con Jorge del Río estamos evolucionando lo que era Ruben-Ciano, separando el show de 'clown-tautor' que está plasmado en el cedé y dvd del nuevo espectáculo que se llama 'universario B' y es más autor y menos 'clown'.

-¿Desde cuando formas parte de Alimaña Hardcore?

-Desde 2016. Me dieron libertad absoluta para componer las letras y melodías vocales del cuarto disco 'Acción... resurrección' publicado a finales del año pasado y ahí estoy haciendo el bestia gutural (risas).

-¿Cómo surgió tu entrada en el grupo soriano?

-Ya los conocía porque llevé mucho tiempo la contratación en el Coffee Single Rock de Logroño y estuve como técnico de sonido. Ellos me habían visto con el grupo Freak Pannik (uno de mis proyectos anteriores). Les gustó mi presencia en el escenario y no dudaron en llamarme. Cuando me lo ofrecieron fue como realizar mi sueño de adolescente. Y a desbancar a S.A. (risas).

-¿Qué tal está resultando la gira?

-Para mí, espectacular. Alimaña HC tiene su público y notar que cantan los temas nuevos, tener ese bullicio en todos los bolos es impresionante. Que se vaya un miembro fundador (el anterior cantante) y cambiar el estilo vocal (con una voz grave y atronadora) ha sido brusco, bestial. La filosofía de trabajo es volver a sitios pequeños, estar con la gente y empezar de cero pero para retomar las escaleras que ya habían subido.

-Estáis recorriendo todo el país ¿tocaréis en La Rioja?

-A mediados de agosto tenemos previsto algún concierto.

-¿Continúas como programador de conciertos?

-No, estoy intentando crear una empresa de representaciones y management para ayudar a bandas noveles y otras de la autogestión.

-¿Cómo ves la situación de la música en La Rioja?

-Parada y desagradecida (risas). Se van haciendo festivales y el escenario parece que revive un poco. Respecto al sector privado ocurre lo mismo que en España: o entras por medio de intermediarios o no hay nada que hacer.

-¿Y a nivel de público?

-Nos vemos los mismos de siempre en todos los sitios. Espero que haya cambio generacional y los jóvenes aprendan a apreciar la música en directo y su esencia.