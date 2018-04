«Alfonso XIII intentó como rey hacer las cosas muy bien, pero las hizo muy mal» La escritora y periodista Pilar Eyre presentará esta tarde en el Espacio Santos Ochoa de Logroño su último libro. :: planeta La periodista barcelonesa presenta esta tarde en Santos Ochoa su último libro, 'Carmen la Rebelde', biografía novelada de la amante del monarca Pilar Eyre Escritora MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO LOGROÑO. Jueves, 12 abril 2018, 01:08

«Estaba destinada a ser una más de una lista de amantes iniciada antes de que ella adquiriera fama como actriz, y que continuaría cuando su celebridad se hubiera apagado. La voracidad sexual del rey (Alfonso XIII) no conocía límites. Sin embargo...». Así define la escritora y periodista Pilar Eyre a Carmen Ruiz Moragas, la protagonista de su última novela, 'Carmen la Rebelde', que a las siete y media de esta tarde presenta en el Espacio Santos Ochoa de Logroño.

-Usted tiene experiencia en novelar la historia reciente de España. ¿Cómo ha llegado Carmen Ruiz Moragas, Carmen la Rebelde, a convertirse en novela?

-Yo he escrito una veintena de libros, la mitad dedicados a la Familia Real, y Carmen era un personaje que sobrevolaba por varias de mis novelas. Era siempre 'la otra'. Publiqué la biografía de Victoria Eugenia de Battenberg, la esposa de Alfonso XIII, donde Carmen aparecía como amante del monarca, y también en 'María la Brava: La madre del rey', sobre Mercedes de Borbón-Dos Sicilias. Un día me pregunté qué tendría esta mujer para que, en vez de ser una amante de paso como eran todas las mujeres que pasaban por la vida de Alfonso XIII, habría durando con ella nada menos que ocho años. Comencé entonces a interesarme por su vida, a leer la prensa de la época, y me di cuenta de que era uno de los personajes más fascinantes de la primera mitad del siglo XX.

PERSONAJES HISTÓRICOS, SEGÚN CARMEN MORAGAS «Un rey limitado, superficial, molesto con sus ministros e incómodo con su pueblo» «Bohemio, estrafalario, con sus largas barbas de chivo y poncho mejicano» «(...) con eso de ser ciego, empezó a palparla porque era un loco de las mujeres» «Un bellezón..., tiene unos ojazos verdes, así como trágicos» «Ojos seductores, sombríos y enigmáticos, un pozo de reserva y poder» «Se burlaba a mis espaldas y a lo que no eran mis espaldas»

-¿Cómo fue el proceso de investigación?

-Muy entretenido. Yo escribo novelas biográficas o biografías noveladas, los hechos que narro son ciertos dentro de lo que es una novela. Me gusta averiguar los caracteres de todos los personajes que aparecen; lo que hablan, lo que comen, cómo se visten, qué relaciones tienen..., absolutamente todo para que luego en la novela estos hechos biográficos sean verídicos o, por lo menos, verosímiles. Documentarse es una labor tan divertida que tienes que acotarlo, porque vas descubriendo personajes muy apasionantes y al final tienes que centrarte en el protagonista o en los secundarios principales de la trama. El mundo de Carmen Ruiz Moragas era un mundo muy rico en el que, además de Alfonso XIII, estaban Jacinto Benavente, Valle-Inclán, Benito Pérez Galdós, José Antonio Primo de Rivera...

Una 'influencer' de su época

-¿Qué tenía 'la Moragas', como usted la llama, para atrapar al rey de la manera que lo hizo?

-Era una criatura bellísima, una de las mujeres más guapas de su época; se decía que cuando entraba en un teatro el director de orquesta se quedaba con la batuta en alto porque sólo se escuchaba el rumor de «la Moragas, la Moragas, la Moragas...». Además, era lo que hoy llamaríamos una 'influencer', dictaba modas, las señoras iban por las tardes al teatro para verla, tenía un atractivo sexual indudable..., todo ello combinado con una gracia infinita y con enorme inteligencia. Carmen fue sufriendo una evolución, fue cultivándose. Tenía una forma de mantener la atención del rey que no le había dado ninguna de sus anteriores amantes. Primero lo cautivó sexualmente y luego lo enamoró.

-¿Y qué ocurrió cuando se fue al exilio Alfonso XIII?

-Las ideas de Carmen habían evolucionado, se hizo republicana, fue amante del poeta Juan Savage, siguió trabajando como actriz. Ella soñaba con hacer teatro moderno, pero siguió representando a los hermanos Quintero. Era una mujer muy interesada por las causas sociales. Curiosamente, falleció todavía siendo joven, días antes del estallido de la Guerra Civil. Después, fue una figura muy ocultada porque era incómoda para todos: era republicana y había sido la amante del rey. No tenía un lugar en la historia. Era una rebelde.