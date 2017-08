El agua cancela la recta final de MUWI Foto del Facebook de Muwi Sólo Las Kasettes han podido actuar en el escenario Principal del festival, cuya organización se ha visto obligado a suspender buena parte de la programación por la lluvia DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 27 agosto 2017, 19:11

Ni Tailor for Penguins ni Mostaza Gálvez ni La Vil Canalla ni DJ Guatecón. Buena parte de la programación de la cuarta y última jornada del segundo MUWI Rioja Fest ha sido suspendida a causa de la lluvia. En torno a las 17.15 horas la organización lanzaba el siguiente mensaje para confirmar lo que deseaba haber evitado, la cancelación de la jornada: «Se ha suspendido el festival por las lluvias que impiden la realización del evento por riesgo físico para artistas, intervinientes y asistentes».

Sólo Las Kasettes lograron actuar en el escenario Principal, apenas una hora de actuación y, después, una lluvia torrencial introdujo a todos los espectadores en el interior de las instalaciones de Bodegas Franco-Españolas y bajo las sombrillas que si ayer protegían del sol abrasador hoy eran refugio de la lluvia. No obstante, hay gente optimista por naturaleza y eso es digno de alabar. Joan Pujolar, batería de Tailor for Penguins, la siguiente banda que debía haber actuado en el escenario Principal del MUWI, estuvo un buen rato intentando mantener al público caliente, atento, interpretando un solo de batería a modo de prueba de sonido. «Bájame un poco la base», reclamó a los técnicos por un micrófono y con profesionalidad.

Mientras Joan aporreaba los platos y los bombos, el personal técnico se afanaba en achicar el agua del escenario y fregar el suelo para que no se mojaran los equipos. Paciencia, debía de escampar, aunque no paraba de llover. La organización se reunió y decidió esperar, intentar retrasar todo el programa, al fin y al cabo, el público esperaba paciente. Hubiera sido, probablemente, la mejor jornada del MUWI, hubo muchos espectadores y fue en la que más complicado fue estacionar el vehículo en los alrededores. La fresca mañana, aun con cuatro gotas de lluvia, animó a las familias a acercarse al patio de Bodegas Franco-Españolas y disfrutar con el espectáculo musical infantil de la compañía riojana Palodú, la exhibición de la escuela de música Amadeus de Logroño y los bailes de ‘lindy hop’. La mitad de la recaudación se destinará a la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, gesto solidario que no fue correspondido por la cruel climatología.

Cafés en lugar de cerveza

La lluvia hizo acto de presencia a primera hora de la tarde y desbarató todos los planes. La gente apuraba sus platos de paella esperando al sol, tan temido ayer y tan esperado hoy. Se sirvieron cafés en lugar de cerveza. La organización valoró la posibilidad de cambiar el programa, suspender algunas actuaciones e introducir otras en formato reducido en el interior de la bodega, en la Sala Los Tinos, donde actuaron en acústico Soleá Morente y Amatria los días anteriores.

Pero el tiempo corría, el plan be se complicaba y la solución no convencía. La jornada, quizá, se alargaría demasiado. Mientras tanto, DJ Lugg, en el escenario Los Arcos, reunía a un buen número de público bailando entre barricas con la música que pinchaba en el interior. Al final, cuando debía haber empezado a actuar Mostaza Gálvez, y con La Vil Canalla y DJ Guatecón esperando después, se decidió suspender, recoger y dar por concluido el evento. Fue tomar la decisión y escampar y salir el sol.

El destino, a veces, es un poco cabrón.