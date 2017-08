Los agentes prosiguen la búsqueda de los hijos de Juana Rivas tras su reaparición Juana Rivas, el pasado martes, a la salida de los juzgados de Granada. :: ep Policía y Guardia Civil no harán «excepción» en su trabajo a pesar de que la madre fuera puesta en libertad después de un mes sin comparecer JOSÉ M. CAMARERO Jueves, 24 agosto 2017, 00:08

MADRID. Cada una de las causas que se entremezclan en el caso de los hijos de Juana Rivas sigue su propia trayectoria, a tenor de los trabajos que continúan realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para encontrar a los dos niños de once y tres años, en paradero desconocido desde que su madre se negara a entregarlos al padre, acusado de malos tratos, Francesco Arcuri, como había dictado un juez. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activado el protocolo de localización «sin excepción», a pesar de los últimos acontecimientos que se han sucedido.

La comparecencia de la propia Juana Rivas ante el juez de guardia de Granada el pasado martes no paraliza la investigación para hallar a los menores, determinada en un auto de otro juez de instrucción de la ciudad andaluza, el número tres, por el que se obliga a la madre a entregar a sus descendientes al progenitor de nacionalidad italiana. Rivas quedó en libertad provisional por los delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la autoridad, pero aún se enfrenta a posibles sanciones por la desaparición de los hijos, entre las que se encuentran las que podría solicitar la Fiscalía.

En este sentido, fuentes policiales recuerdan que no ha habido ningún cambio que afecte a los trabajos de búsqueda de los menores tras la comparecencia de Rivas. El juzgado encargado del caso ha pedido auxilio a las Fuerzas de Seguridad para localizarles «en cualquier lugar donde se encuentren» y llevar así la ejecución de la sentencia que continúa vigente.

De hecho, agentes de la Guardia Civil se han personado en el domicilio familiar ubicado en Maracena (Granada) para encontrar alguna pista sobre el paradero de los dos niños. Allí, como era de esperar, no encontraron ninguna respuesta, por lo que no pudieron avanzar en su investigación, al no poder acceder a la vivienda sin una orden de registro judicial. Por eso, el Cuerpo no descarta solicitar esa intervención, aunque no lo podría hacer hasta el próximo 1 de septiembre, cuando los juzgados retoman la actividad ordinaria tras el mes de agosto, considerado inhábil a efectos de la vía civil. De hecho, la Justicia sólo ha permitido «medidas extraordinarias» relacionadas con el caso, pero la ejecución de la sentencia para la restitución de los niños no está considerada como tal. Hasta que no comience el nuevo mes ninguna de las dos partes pueden pedir medidas al respecto ni el juez podría tomar iniciativas de oficio.

Respaldo municipal

Por otra parte, el Ayuntamiento de Maracena mostró ayer su «respaldo y apoyo» a la asesora municipal del Centro de la Mujer, Francisca Granados, quien se está encargando de asesorar jurídicamente a Juana Rivas desde que denunciara a su expareja por malos tratos en 2016. El consistorio ha recordado que Granados tiene «una de las trayectorias más importantes de toda Andalucía» y que es «un referente en el ámbito de las políticas de igualdad». El pronunciamiento llega después de que el Consejo de la Abogacía haya aclarado que Granados no se encuentra inscrita como colegiada.