«Cómo afrontar los miedos es cómo afronta uno la vida» Chandro, con su libro. :: J.R. El autor presenta su nuevo libro 'Samuel casi no tiene miedo' a las 18 horas en Santos Ochoa Juan Carlos Chandro Escritor DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 5 octubre 2017, 00:32

El escritor riojano Juan Carlos Chandro presenta hoy en Santos Ochoa, a partir de las 18 horas, su nuevo libro 'Samuel casi no tiene miedo' (Bruño, 2017; ilustrado por M.ª Luisa Torcida), la primera de sus tres publicaciones que verán la luz próximamente, incluido 'La noche que Puma Veloz salvó a Tejón Valiente de las garras de Nariz Peluda', obra ganadora del X Concurso de Cuentos Infantiles 'Félix Pardo'.

-Llevaba un tiempo sin publicar. ¿Por qué ha tardado tanto?

-No he publicado libros propios pero sí habré publicado unos diez libros por encargo para la editorial en la que trabajo y en los que, a veces, no aparece mi nombre. Si no he publicado libros propios es porque he tenido un hijo y, por tanto, ya tenía un lector. He escrito cuentos que le contaba y desde hace un tiempo decidí sacar algunos ' de paseo', a ver.

-¿Ilustraba los cuentos para su hijo?

-No. No sé hacer la o con un canuto.

-En 'Samuel casi no tiene miedo' las ilustraciones (casi) parecen más importantes que el propio texto...

-Porque es un álbum ilustrado y en ellos el texto y la ilustración van al 50%. M.ª Luis Torcida, incluso, ha recreado el cuento contraponiendo el mundo real y el imaginario, y eso es fruto suyo

-¿Al trabajar con un ilustrador el texto va disminuyendo en favor de la ilustración o queda intacto?

-No. El texto es el mismo, aunque ella lo ha recreado de forma que hay dos lecturas: la del texto y la de las imágenes. Eso está bien porque el álbum ilustrado debe invitar a reflexionar, hay que fijarse en sus detalles, se disfruta del texto y de las ilustraciones igualmente.

-¿Y no ha vuelto a ver su cuento hasta que estaba terminado?

-Así es. Y me parece bien. El ilustrador debe sentirse creador también.

-El libro tiene un matiz didáctico, ya que se dirige a primeros lectores. ¿Pretende ese doble objetivo didáctico y de fomentar la lectura?

-Sí, pero me gusta más la palabra 'formativo'. Todo esto empezó porque mi hijo también se llama Samuel. Y siempre me ha llamado la atención cómo afrontar los miedos, al fin y al cabo es cómo afronta uno la vida. A mi hijo le intenté transmitir que ser valiente no significa no tener miedos sino atreverse a enfrentarse a ellos, ser decidido pero prudente. Para ser más convincente, se lo intenté transmitir a mi hijo con este cuento, además de estudiar algunos manuales de Psicología...

-Por tanto, ¿es un libro autobiográfico o sólo parte de esa idea?

-Como en todos mis libros, también hay mucho de mí, aunque también hay algo de Samuel. Muchos de estos miedos los he tenido yo, los ha tenido Samuel y los tienen muchos niños de su edad. Lo malo no es tener miedos, que es normal; lo malo es no afrontarlos ni superarlos.

-¿Qué ha opinado él al verse retratado en un cuento?

-Ocurre que han pasado tres años desde que lo escribí y se lo leí, así que cuando lo vio dijo: «Este no soy yo, soy yo cuando tenía 4 años».

-¿Un escritor de literatura infantil es, inevitablemente, mejor padre?

-Ayuda mucho.