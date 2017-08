Adiós al 'Rey' de la comedia Jerry Lewis en la película 'El profesor chiflado', probablemente una de sus interpretaciones más recordadas por el público; a la derecha, en un acto en Hollywood en 2006. :: reuters Junto a Dean Martin formó una de las parejas artísticas más importantes de la historia, disuelta una década después con misterio Jerry Lewis muere a los 91 años en Las Vegas, el actor que hizo reír a varias generaciones DANIEL ROLDÁN Lunes, 21 agosto 2017, 00:24

madrid. Tenía una mente privilegiada. Poseía un 145 de coeficiente intelectual, pero todo el mundo le recordará por sus muecas, chanzas, tropezones y caídas. Porque Jerry Lewis descubrió que siendo un patoso, divertía a la gente. Haciendo de payaso, los cines y los teatros se llenaban de miles de espectadores que esperaban pasar un buen rato por un hombre que marcó a varias generaciones. Pero ayer, la vida de Jerry Lewis se apagó a los 91 años en su residencia de Las Vegas, donde vivió de alguno de los momentos más importantes de su vida, tanto en el plano artístico como en el personal. Porque las risas de las tablas y el celuloide escondían una complicada situación familiar, donde su primera mujer, Patti Palmer y sus seis hijos tuvieron que sufrir las excentricidades del cómico.

Unas locuras que le llevaron a comprar centenares de maletas, decenas de grabadoras, fletar aviones privados para que sus amigos le vieran en su casa de Bel Air (Los Ángeles) o construirse un baño que parecía un búnquer. Tenía un televisor, dos teléfonos, dos pistolas, un bar, una nevera, una biblioteca, marihuana, opiáceos y un sistema de comunicación que le permitía escuchar todo lo que pasaba por su casa. Era su lugar preferido en una mansión de 32 dormitorios y 17 baños. Era el momento de mayor popularidad de un Lewis (Newark, Estados Unidos, 1926) que desde pequeño vivió las consecuencias de una existencia itinerante. Sus padres llevaban sus obras de teatro de ciudad en ciudad y él se quedaba con algún familiar. «Era el niño más triste del mundo», confesó alguna vez. Con solo cinco años se subió a los escenarios. Y triunfó equivocándose: le dio una patada a un pequeño foco cuando intentaba recordar su texto y provocó la carcajada general. Diez años más tarde fue expulsado del instituto. Ese fue el momento en que inició su carrera como artista, que tuvo un cambio radical a los 19 años: conoció a Patti, una cantante de orquesta que dejó su carrera por Lewis.

FILMOGRAFÍA Películas destacadas Policías corruptos 2016 Max Rose 2013 Los comediantes 1995 El sueño de Arizona 1993 El loco mundo de Jerry 1983 El rey de la comedia 1982 El día en que el payaso lloró 1972 ¿Dónde está el frente? 1970 Un chalado en órbita 1966 Boeing boeing 1965 Las joyas de la familia 1965 Jerry Calamidad 1964 Lío en los grandes almacenes: 1963 El profesor chiflado 1963 El terror de las chicas 1961 El botones 1960 Yo soy el padre y la madre 1958 El recluta 1957 Loco por Anita 1956 El rey del circo 1954 El cantante loco 1951

Pocos años después, se produjo el segundo flechazo: Dean Martin. «Me enamoré en cuanto lo conocí. Fue un milagro que Dios puso en mi vida», reconoció Lewis. La pareja debutó en el Club 500 de Atlantic City y durante diez años fueron los auténticos reyes de la comedia. Sin embargo, en 1956, decidieron romper la relación. Nunca dijeron los motivos de la separación y eso levantó todo tipo de especulaciones y teorías. Una señalaba que Lewis era más ordenado, trabajador y ambicioso que su amigo; otra que Martin no soportaba que su colega tuviera más éxito que él; una tercera indicaba que las mujeres no se soportaban. Sea como fuere, los dos cómicos estuvieron veinte años sin hablarse y Lewis confesó, más de una vez, que «no había uno solo día» en que no pensara en Dean Martin -fallecido en 1995-.

Sus mejores títulos

A partir de esa ruptura, la carrera cinematográfica de Lewis despegó. Llegaron sus mejores títulos a un ritmo frenético. Con Frank Tashlin firmó 'Loco por Anita', 'Yo soy el padre y la madre', 'El ceniciento' o '¿Qué me importa el dinero'. Después llegaron 'Lío en los grandes almacenes' o 'El profesor chiflado', donde Lewis dirige, produce y protagoniza una de las comedias más recordadas del cine. A partir de los setenta, se centra más en la televisión y en shows benéficos. Aunque también dirige 'El día en que el payaso lloró' y 'El loco mundo de Jerry'. Incluso a comienzos de los ochenta, Martin Scorsese le da uno de sus grandes papeles en 'El rey de la comedia'. En los últimos años siguió trabajando a pesar de «no caminar bien, no oír demasiado bien y con unas manos que se duermen en solo 15 minutos».

Protagonizó 'Max Rose' donde daba vida a un pianista de jazz y en 2015 volvió a actuar en Las Vegas, la ciudad que le veneró. Nunca fue candidato a un Oscar, pero consiguió el honorífico en 2009. Además, recibió la Legión de Honor Francesa (1984), el León de Oro a su carrera de la Mostra de Venecia (1999) o el título de Comendador de la Legión de Honor de Francia (2006).