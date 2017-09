Los Addams resucitan 01:30 Los protagonistas de 'La Familia Addams'. / A. Ferreras / V. Carrasco La familia de monstruos más famosa vuelve con un musical «gamberro» para toda la familia J. LUIS ALVAREZ Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 01:23

Un día los Addams deciden convocar una quedada familiar para preservar los valores y la tradición que los une. Para ello realizan una especie de aquelarre en el que convocan a sus antepasados a participar en la fiesta en la que Gómez y Moriticia han puesto todo su empeño. Mientras, Miércoles tiene que dar a sus padres, a su tío Fétido y a la abuela una noticia importante, se ha enamorado. Todo se enreda. Este es el argumento de 'La familia Addams', un musical para todos los públicos que el 5 de octubre se estrena en Madrid y que posteriormente viajará por España.

Más información Los Addams regresan con un musical para toda la familia

El espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por Letsgo ('Dirty Dancing', 'The Hole', 'The Hole 2' y 'The Hole Zero') con los efectos especiales que ya le caracterizan. La comedia, basada en el libreto de Brickmann y Elice, con música de Andrew Lippa, comenzó su recorrido por los escenarios en 2009. Sin embargo, según Esteve Ferrer, la versión española se presenta como "más gamberra" que la estadounidense. "Cuando tomamos el proyecto no teníamos que copiar a nadie", dice el director, de manera que "hicimos una versión desde cero".

Para ello se convocó un casting al que se presentó un millar de candidatos, de que salieron elegidos seis músicos, 21 artistas y cien profesionales, "lo que demuestra que en España hemos cumplido la mayoría de edad en los musicales", añade Ferrer. "En este montaje se une el teatro de texto, mucha comedia en la que aprovechamos la comicidad para ser más gamberros y mucho espectáculo", explica el director cuyo afán es que no se note como un salto la transición de los diálogos de los actores y el inicio de las canciones, "porque no son lenguajes diferentes".

Xavi Mira, Gómez Addams en el musical, destaca como atractivo la «irreverencia que tienen esta familia». Confiesa que para un actor meterse dentro del personaje de Gómez «es muy agradecido por sus muchos gags y todo el encanto especial que irradia». Para llevar a cabo este trabajo vio todo los referentes que tenía en el cine, a partir del personaje que en su día desarrolló Raúl Julia, "salvando todas las diferencias entre una película y un musical".

Junto a Mira está Carmen Conesa, que interpreta a Morticia Addams. Considera que "me ha tocado la lotería" con el personaje. Encantada con su papel, lo más difícil para ella "es reconvertir mi energía, más de sol y pizpireta en algo más de la noche y gótica. Pero en cada mujer creo que hay una Morticia que hay que buscar".

Si alguien tiene mucho que decir es Miércoles, a la que da vida Lydia Fairen. Esta joven actriz y cantante asegura que interpretarlo "supone un reto", dado que es una chica de 18 años, que se siente incomprendida por su familia y está enamorada y que, además, "siente cosas que no son normales en casa". "De repente está contenta, de repente quiere asesinar a alguien, no sabes por donde te va a salir, porque a lo que la gente de gusta a ella le aterroriza o asquea", explica. Fairén confiesa que vio las dos películas de la Familia Addams, "para cogerle el punto de mala leche" que tiene Miércoles, pero "al ser un musical hay que exagerarlo más y darle más genio al personaje".

"Y es que ser un Addams no es tan distinto a otras personas", concluye el director del musical.