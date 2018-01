Las acusaciones a James Franco le apean del Óscar Miércoles, 24 enero 2018, 00:48

James Franco sonaba con fuerza para los Óscar gracias a 'The Disaster Artist'. Pero eso era antes de que las acusaciones de acoso sexual le pusieran en el objetivo del movimiento #Me Too. El actor y director no ha recibido ni una nominación por un filme que le reportó el Globo de Oro al mejor protagonista cómico. El baloncestista Kobe Bryant recibe una candidatura como autor de la carta en la que se basa el corto animado 'Dear Basketball'. Su arresto en 2003 acusado de violación también le ha puesto en el punto de mira de las feministas.