El actor Marius Makon sufre una agresión racista en Móstoles

«Un ataque racista en un bar de Madrid por poco me deja sin ojo. El racismo nunca nos vencerá. Amor, amor y amor». El actor Marius Makon alertaba este domingo en Twitter de la agresión que había sufrido. La fotografía de su rostro sanguinolento y la ceja reventada daba prueba de ello. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las siete y media de la mañana en la cervecería 'Martinica' de Móstoles. Según la denuncia interpuesta por la víctima, el actor llegó al local junto a unos amigos y se acercó a la barra para pedir una consumición.

En ese momento, una de las parroquianas le espetó: «No quiero negros en el local ni delante mío. Puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca». Makon le respondió que se marcharía en cuanto recibiera la consumición. Entonces, la mujer agarró una botella de cerveza y la estrelló contra la cabeza del africano en dos ocasiones provocándole heridas de diversa consideración que necesitaron asistencia sanitaria. La agresora, de 33 años y nacionalidad salvadoreña ha sido detenida y pasará a disposición judicial.

Nacido en Camerún y formado en París y Londres, Makon aparece en los créditos como Mario Makón y Elton Prince. Ha trabajado en series como 'Alakrana', 'El barco', 'Familia', 'Aída' y 'El Ministerio del Tiempo'. «Que me dijera que si me mata no le pasaría nada me dejó en shock. Eso me dolió mucho más que la botella», afirma el intérprete. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid.