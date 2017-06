Todas las figuras estarán en la mejor feria matea de los últimos tiempos

SAN MATEO 2017 Los toreros Máximas figuras: Enrique Ponce, Morante de la Puebla, El Juli, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Andrés Roca Rey, Hermoso de Mendoza y Ginés Marín. Una sola duda: José María Manzanares, que podría hacer el paseíllo en un cartel con Enrique Ponce y Diego Urdiales, con toros de Juan Pedro Domecq. Ganaderías Victorino Martín: La divisa de Albaserrada volverá y se caen del cartel los toros de Vellosino.

La empresa Chopera tiene muy avanzada la composición de los carteles de la próxima feria taurina de San Mateo, que será la más rematada de los últimos años puesto que todas las grandes figuras estarán en la plaza de toros de La Ribera. Falta por confirmar la presencia de José María Manzanares, con el que todavía no se ha cerrado su contratación, pero que podría entrar en un cartel con Enrique Ponce y Diego Urdiales como compañeros de terna. La feria discurrirá del 19 al 23 de septiembre y contará con cinco festejos, uno de ellos mixto, con la presencia del rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza. La idea de la empresa Chopera es presentar los carteles antes que otros años y se especula, incluso, con que se haga la semana próxima.

Tal y como ha podido saber Diario LA RIOJA, harán el paseíllo en el coso logroñés Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Julián López 'El Juli', Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, además de Diego Urdiales y Hermoso de Mendoza, lo que configurará un abono de máximo interés para los aficionados.

Enrique Ponce fue el triunfador del año pasado y a pesar de que no pudo salir por la puerta grande puesto que no logró cortar dos orejas a ninguno de los dos astados que estoqueó, dejó sendas faenas de grandísimo nivel. Morante mantiene un idilio con la plaza logroñesa desde hace tres temporadas y este año, además, se anunciará con otra ganadería distinta a la habitual en sus últimas comparecencias, ya que la divisa de El Vellosino no estará entre las cinco elegidas (seis, contando con los dos toros de rejones para Hermoso de Mendoza).

El Juli también será la base de unos carteles que contarán entre la nómina de toreros a dos diestros que por cogidas finalmente no estuvieron el año pasado en Logroño a pesar de estar anunciados: Alejandro Talavante y una de las sensaciones de los dos últimos años, el joven diestro peruano Andrés Roca Rey, que eligió Logroño hace dos años para su primer paseíllo en España tras su triunfal alternativa nimeña.

Pero las novedades no terminan ahí, ya que también estará en Logroño Ginés Marín, triunfador absoluto de la Feria de San Isidro. En cuanto a las ganaderías hay dos confirmadas, la de Victorino Martín, que vuelve tras la notable corrida del año pasado, y la de Juan Pedro.