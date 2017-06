Blogueros riojanos destacan el alto poder de las redes sociales para promocionar los 'blogs'

La Asociación para la Divulgación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Indismatic) celebra este sábado las III Jornadas de Blogueros Riojanos en donde han destacado el alto poder que tienen actualmente las redes sociales para dar visibilidad y promocionar estos sitios web.

Así, han indicado, en estos momentos "no se concibe tener un blog sin tener redes sociales" porque "es un valor fundamental" que ayuda a muchos a mantenerse en pie. Según ha explicado el presidente de la Asociación, Eduardo San Rufo, Instagram, Twitter o Facebook, entre otros, se han convertido en "indispensables" para aquellas personas que quieran darse a conocer a través de un blog.

Todo en un mundo 'on line' en el que podemos conocer temáticas variadas pero, en el caso de La Rioja, los blogs sobre gastronomía son los más solicitados, según San Rufo. A él se suman también los dedicados a las manualidades, fotografía, belleza o moda que también van cogiendo fuerza aunque, como reconoce, "es difícil mantener un blog porque al principio el que lo crea lo hace con mucha ilusión pero poco a poco, si no tiene el éxito que se espera o no hay respuesta por parte de los lectores o visitantes, se deja perder sobre todo durante los primeros seis meses o 1 año de vida".

PUNTO DE ENCUENTRO

Con todo ello, el fin de estas jornadas -que tienen lugar en el Centro Cultural de Ibercaja- es "darnos a conocer, ponernos cara entre los blogueros de la región y compartir experiencias, historias, dificultades... aprender de todos y cada uno de ellos y así mejorar también entre nosotros". Durante el día de hoy seis 'blogueros' explicarán su historia como 'Vivir con gusto', Centros educativos hacia la sostenibilidad, Asociación de personas sordas en La Rioja, Radio Barrio, La Casa de Tomasa y Riojanía.

Una de las profesionales que ha contado su experiencia ha sido la riojana, Olga García, sobre su blog 'Vivir con gusto'. Una pequeña bitácora que comenzó hace tres años "cuando no trabajaba y necesitaba sentirme activa y poder compartir algo con los demás". Así comenzó relatando consejos, ideas e itinerarios sobre viajes y "cuando llegó Instagram, y sin saber muy bien porqué, de repente comenzaron a subir las visitas". A partir de ahí, y gracias a sus 'blogs' ha ganado premios a nivel nacional como el reconocimiento al Mejor Blog de Moda de 2015 de Madresfera.

Ahora, en su blog o en sus distintas redes sociales habla de su día a día, de cosas cotidianas "que puedan ayudar a otras personas". Con más de 100.000 seguidores en Instagram, Olga García habla de maternidad, moda, decoración, ropa infantil... un trabajo al que dedica "muchas horas" porque "hay que estar activos y responder a mis seguidores y hacerlo con ilusión y respeto". Aunque reconoce que cuenta con otras labores profesionales "hoy en día también se puede vivir de un blog o de las redes sociales siempre que sepas cómo hacerlo y te dediques a ello de forma constante, con trabajo y con esfuerzo".