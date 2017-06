Los victorinos esperan hoy a Diego Urdiales en Madrid

Diego Urdiales torea hoy en Madrid en una tarde que puede ser decisiva para su futuro más inmediato. El compromiso es sensacional: toros de Victorino Martín y Alejandro Talavante y Paco Ureña como compañeros de terna. La corrida tiene ya puesto el cartel de no hay billetes y es una de las más esperadas por la afición de Madrid en la última semana de San Isidro.

Para el torero riojano la corrida es esencial puesto que ni en Sevilla ni en la dos anteriores corridas de Madrid ha podido cortar ninguna oreja, un balance negativo que lastra sus opciones para entrar en ferias que están ahora diseñando sus combinaciones para el verano, aunque algunas de ellas como San Fermín ya están en la calle sin terminar a ver los resultados de San Isidro.

Diego Urdiales es consciente de lo que se juega: «Siempre que voy a Madrid tengo una enorme responsabilidad, pero esta corrida es muy especial porque necesito un triunfo». Y la ganadería no es una cualquiera, es quizás la más esperada de la feria de San Isidro. El hierro de Victorino Martín está en uno de los mejores momentos de su historia y los seis toros de esta tarde han sido seleccionados con verdadero mimo.

Para el riojano, el festejo también significa su peculiar reencuentro con los toros de la A coronada, con los que no se veía anunciado desde el 16 de agosto de 2015 en el coso de Illumbe de San Sebastián. Con esta ganadería el torero de Arnedo ha logrado varios de los hitos más importantes de su carrera, como el indulto en Logroño de Molinito y varias faenas en nuestra plaza de dos orejas. Pero el coso donde más ha destacado con esta ganadería es Bilbao, donde ha forjado su cartel con varias tardes para el recuerdo, sin olvidar la salida por la puerta grande de Mont de Marsan el 19 de julio de 2014, en las que materializó una de las mejores faenas de su vida.

«Es una ganadería que me gusta mucho porque tiene una forma de embestir con enorme profundidad y lentitud si eres capaz de hacerlo bien. Desde que toreé mi primera corrida de Victorino en Logroño tuve una sensación buenísima. Y es verdad que ha sido muy importante en mi carrera, por eso tengo mucha confianza en que me embista uno y me dé la opción de triunfar».

Urdiales es muy consciente de lo que se juega: «Lo sé y no me atenaza; he vivido varias tardes así y ha sido en esos momentos límites en los que he sacado todo mi toreo. Además, tengo unas ganas enormes de que me embista un toro en Madrid porque es una plaza que siempre me ha respetado una barbaridad y quiero devolverle toda la confianza que me ha dado».

El cartel ha levantado muchísima expectación también por la presencia de Alejandro Talavante, uno de los toreros que más seguidores tiene en la capital de España y que este año se ha echado la feria a sus espaldas con la friolera de cuatro corridas. Ha cortado dos orejas, una en la corrida del Puerto de San Lorenzo a un sobrero del Conde de Mayalde, y otra tras una cornada en la primera tarde de Núñez de Cuvillo. En ambas tardes Madrid se puso a sus pies y hoy vuelve con los toros de Victorino tras su fracaso con ellos hace tres temporadas. Y sin olvidar a Paco Ureña, uno de los toreros que más predicamento ha tenido en Madrid en los últimos tiempos.