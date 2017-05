«Jaleo Riojano es un homenaje a la música»

Jaleo Riojano es un proyecto que empezó modestamente, pero poco a poco se ha ido haciendo cada vez más grande. En su primer año de vida el número impresiona: ¡Nada más y nada menos que 630 bandas registradas!. Hablamos con Fran Gonzalo, creador de esta web, un archivo musical riojano que pretende ser un «homenaje tanto a las bandas actuales, como a las bandas que en su día tiraron del carro»

¿Qué es Jaleo Riojano?

Es una web, un archivo on line en el que estoy intentando recopilar todas las bandas que ha habido en La Rioja desde el año 50 hasta la fecha. Actualmente y tras su primer año de vida, la página cuenta en su haber con 630 bandas locales recopiladas, de diferentes estilos y épocas.

¿Cuál ha sido tu motivación para crear esta web? ¿cómo surgió la idea?

Nos podemos remontar a diez años atrás cuando publiqué el libro de historia del heavy metal en La Rioja, el primer libro que edité y del que quedaron fuera varias bandas, algunas porque no eran de ese estilo y otras porque se quedaron por el camino… unas cuantas. Quería sacarme esa espinita que tenía clavada. Y por supuesto, por aglutinar en un espacio on line toda la información musical que hay en La Rioja, donde hay un gran movimiento cultural a nivel de música, sobre todo de bandas, así que quería tenerlas a todas reflejadas en un solo espacio.

En la web se recogen información de 630 grupos. ¿Cuántos de ellos están en activo?

Hay 630 bandas registradas, pero es un número vivo. Todas las semanas va aumentando porque me llega información a través del formulario de contacto de la página web y además, voy añadiendo lo que voy pescando a través de redes sociales, hemeroteca, internet… No te puedo decir exactamente cuántas están en activo.

Están ordenados por décadas, por localidades, por orden alfabético y por estilos musicales. ¿Cuánto tiempo te costó ponerla en marcha? ¿Has contado con algún tipo de ayuda?

Técnicamente no me costó mucho porque uno de mis hobbies es la informática, así que estoy muy acostumbrado a hacer páginas web y blogs. En cuanto al contenido, tengo que dar las gracias a amigos y conocidos de la música que me ayudaron a arrancar aportando información que yo no tenía.

Es que la web tiene un gran proceso de documentación: hay biografías, fotografías y vídeos, ¿cómo fue esa labor?

Era difícil de conseguir, porque se trataba de información física que ni siquiera estaba digitalizada. Por ejemplo, José Ignacio Foronda (Poti) de los recordados Obras Públicas, fue una de esas personas que me aportaron muchísima información.

Hay decenas de imágenes, vídeos… Los grupos actuales pueden conocer antiguas bandas que ni siquiera saben qué han existido.

Es una manera de que las nuevas bandas tengan un espacio donde verse reflejados, pero también para que puedan saber que hace veinte, treinta o cuarenta años había ya alguna formación que ya estaba haciendo ese tipo de música. Es curioso que los nombres, en algunos casos, incluso se repiten.

La web www.jaleoriojano.com

Al hacer esta investigación, ¿hay algún grupo que te haya sorprendido de forma especial?

Han sido varios, incluso grupos que no eran de mi estilo, alejados del rock y del heavy en el que he estado metido toda la vida. Grupos como Obras Públikas por ejemplo, que me causó bastante impresión ver hasta donde llegaron, ya que incluso actuaron en TVE en aquellos años en los que era muy, muy complicado. Si ya es difícil ahora… También bandas como Boxer, míticos heavys de aquí, Kripta…Bueno, hay un montón. En la web se recogen 630 grupos, pero, según mis estimaciones, faltan la mitad por subir. Hay para doblar la cifra o al menos para superar el millar de formaciones, seguro.

La web cuenta con muchos vídeos

Has formado parte de varias bandas riojanas. Háblanos de tu experiencia.

Empecé en el 89 de manera autodidacta, con el grupo ‘Nilo’, con los colegas de clase de Maristas y luego participé en formaciones como ‘Barra Libre’, con la que ya hicimos cosas por toda España, los más conocidos ‘Silencio Absoluto’, ‘Aposento’,’Innvervoice’…, hasta acabar en bandas de versiones y bandas de jazz.

¿En qué estás metido ahora? ¿Tienes algún otro proyecto musical en marcha?

Ahora mismo no estoy metido en nada, bueno “me dejan” soplar el saxofón en la Agrupación municipal de la Gota de leche. Es un hobby para disfrutar del poco tiempo que me queda libre.

¿Qué música sueles escuchar?

Llevo unos tres años escuchando jazz. Los amiguetes me decían “no entres en el jazz que no vas a salir, te va a atrapar, que de ahí no se sale…” y efectivamente me tiene atrapado y no salgo. Me resulta muy difícil salir del jazz, pero bueno, sigo escuchando mucho heavy y también un poco de todo.

Además de tocar en bandas, escribes libros, impartes conferencias, organizas jornadas... ¿para la música siempre se saca tiempo?

Siempre debería haber tiempo para la música. Es un lenguaje universal, es una manera de comunicarnos yde expresarnos. Desde que tengo uso de razón me ha gustado la música y gracias a Dios he podido disfrutarla estando en bandas, escribiendo sobre ella en otros proyectos, incluso metido en organización de festivales, es decir, siempre vinculado con la música y disfrutando de ella. Es una afición que tiene muchos campos y da para muchas cosas. La cuestión es seguir esa conexión emocional, no romperla. Ahora estás en un grupo, ahora escribes…

¿Qué te parece la escena musical riojana?

Está superbién, hay muchos conciertos. Lo que no está bien es la asistencia a dichos eventos, porque quitando los cuatro artistas mediáticos, en los conciertos en salas pequeñas estamos ahí, ahí. Creo que tenemos que apoyar tanto a nuestras bandas como a los eventos que se organizan. Es una asignatura pendiente. Pero bueno, antes tampoco teníamos ni la cuarta parte de los conciertos que tenemos ahora. Hay mucha oferta y a veces el bolsillo no llega para todo.

¿Podría ser en un futuro Jaleo riojano una web para promover e incluso organizar conciertos?

No lo veo tan atrevido, al final Jaleo Riojano es una web muy humilde, ya desde la apariencia es super, super humilde. Quise hacerla lo más plana posible, una web muy sencilla en la que lo más importante fueran las bandas. Es más un lugar donde refugiarte en un momento dado, si quieres conocer lo que hubo, recordar un poco. Y de cara a gente de fuera de La Rioja, para que tengan un lugar donde conocer un poco más la escena local, pero de ahí a que de un salto más lo veo difícil básicamente por la humildad del proyecto. El objetivo es no tanto hacerte eco de la escena actual, para esto están los medios lógicamente, sino recoger lo que va habiendo con el paso del tiempo, lo que vamos acumulando en esa maleta de recuerdos de música riojana. Es un homenaje tanto a las bandas que están ahora, por supuesto, como a las bandas que en su día tiraron del carro, porque sin ellos no existirían bandas tan reconocidas ahora como Tierra Santa o Zenobia.

Fran Gonzalo, músico riojano