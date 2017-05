La Hispanic Society of America, Premio Princesa de Asturias de Cooperación

La Hispanic Society of America (HSA) ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017, según ha hecho público en Oviedo el jurado, que reconoce el papel de esta institución en la “promoción de la cultura y valores de lo hispano y lo latino, a través de la creación” en Nueva York de un museo y una biblioteca "de acceso público y gratuito”. El acta destaca la importancia de la labor de la Hispanic Society of America “en un momento en el que la cultura hispana, reflejada en millones de personas, está pujando por mantener su presencia y vigor en toda América, con una muy relevante proyección hacia el futuro”.

La Hispanic Society of America (HSA) es una organización privada fundada el 18 de mayo de 1904 en Nueva York por Archer Milton Huntington (1870-1955), un viajero norteamericano que se inspiró en el British Museum de Londres y en el Louvre de París, centros que visitó a finales del siglo XIX, para levantar una infraestructura similar en su ciudad.

La HSA nació con el objetivo de estudiar la lengua, la literatura y la historia de España y Portugal, y también de los países en los que el español y el portugués fueron o seguían siendo hablados. Su apertura al público se produjo en 1908 y un siglo más tarde, en 2008, se decidió actualizar esta misión a las tareas de preservación, colección, estudio, exposición y mejor conocimiento de los trabajos relacionados directamente con las artes, la literatura, y la historia de los países de Iberoamérica, Filipinas o la India portuguesa.

Presidida actualmente por Philippe de Montebello, entre 2017 y 2019 la HSA ha cerrado sus puertas para remodelar sus instalaciones. El museo de la HSA alberga más de 23.000 ejemplares únicos, entre los que se cuentan cuadros, esculturas, piezas de cerámica, textil o muebles, que abarcan desde el Paleolítico hasta el siglo XX. La colección pictórica de la HSA alberga obras como el retrato de 'La Duquesa de Alba', de Goya, el 'El cardenal Camillo Astalli', de Velázquez, 'La Piedad', de El Greco, y grandes murales de Joaquín Sorolla, entre otras obras. También cuenta con altares medievales y renacentistas, además de sepulcros grabados o piezas únicas de forja en hierro y de cerámica hispanomusulmana.

El Quijote y La Celestina

Por su parte, la biblioteca contiene cerca de 175.000 fotografías, así como numerosos libros raros provenientes de Iberoamérica, de los que más de 30.000 ejemplares son anteriores al año 1830, y entre ellos hay cerca de 250 incunables.

Entre sus fondos destacan también las primeras ediciones de 'El Quijote', de 'La Celestina' y de 'Os Lusiadas'. La colección de manuscritos es muy extensa, y abarcan del siglo XI al XX, con cerca de 250.000 ejemplares que incluyen cartas y mapas medievales (el Mapa del Mundo de Juan Vespuccio, de 1526, por ejemplo), patentes de títulos nobiliarios, biblias iluminadas y libros de horas. La biblioteca de investigación de la HSA cuenta con más de 300.000 volúmenes sobre diversas materias: literatura, bellas artes, geografía, historia y cultura hispánica. En sus salas, sin embargo, apenas está expuesto cerca del 5% de toda la colección.

Además, la entidad fomenta el conocimiento de la cultura hispánica a través de programas educativos orientados a escolares, conciertos o danzas, y también mediante la cooperación cultural a través de colaboraciones e intercambios con algunos de los museos e instituciones culturales más importantes del mundo.

Una selección de estas piezas artísticas, que en pocas ocasiones viajan fuera de Estados Unidos, conforman una exposición que se puede ver en el Museo del Prado de Madrid hasta el 10 de septiembre.

La candidatura de la Hispanic Society of America ha sido propuesta por Ramón Gil-Casares, embajador de España en Estados Unidos, y ha sido apoyada, entre otros, por sir John Elliott, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1996; Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense, y Mark Thompson, presidente de The New York Times Group.

El año pasado el galardón de Cooperación Internacional recayó en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.

Este es el tercero de los ocho premios convocados por la Fundación Princesa de Asturias que se ha fallado en su XXXVII edición, después de que el de las Artes recayera en el polifacético creador sudafricano William Kentridge y el de Comunicación y Humanidades en el grupo humorístico-musical argentino Les Luthiers.