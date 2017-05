LA RIOJA, PAISAJE Y PALABRA

Me gusta más lo vivo que lo pintado, el original que la reproducción. Pero con la exposición inaugurada el 27 de abril en el Museo de la Rioja, concomitante con la presentación del libro 'La Rioja en un cuaderno', me ha sucedido a la inversa. La muestra -que según el director general de Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, va a ser expuesta en La Rioja y fuera de ella- creo que no representa bien a nuestra región y a nuestros pintores, porque la primera circunstancia es consecuencia de la segunda. Mucho habrá que cribar si se quiere que guste en otras capitales españolas, sobre todo en lo tocante a formatos (respecto a técnicas, cada artista es libre de expresarse como quiera). La heterogeneidad de la exposición en cuanto a esos aspectos da la impresión de que, lejos de una directriz inicial, se han tomado obras de unos y otros al buen tuntún.

En el libro, sin embargo, al homogeneizarse los formatos hay impresión de unidad, lo que resulta más coherente y agradable. A favor de éste hay que decir que Andrés Pascual ha escrito un prólogo de pulcra prosa, con el cual nos lleva por la geografía, la gastronomía y la matriarcal afectuosidad riojanas, recordándonos que el idioma que hablamos tuvo su primer balbuceo en San Millán de la Cogolla, que el primer poeta en castellano fue Gonzalo de Berceo y que en esta paradisíaca tierra reposan las cenizas de la escritora Ana María Matute. Razones todas para que el libro, bellamente editado y gustoso de hojear, sea exportable, haga patria.

Algo he tratado con el comisario de la muestra y coordinador de la publicación, el profesor José María Lema de Pablo, hombre en extremo educado, cultísimo en la materia que nos ocupa e ilustrador de fama internacional. Por eso no se me alcanza la razón por la que no realizó el encargo a ciertos artistas de mayor relevancia y categoría que algunos de los que figuran en el libro. Si para significar la elusión un botón sirve como muestra, daré el de José Ignacio Amelivia, quien, sin lugar a dudas, cuenta entre los tres primeros paisajistas riojanos de esta hora (galardonado en más de 70 concursos, obteniendo el primer premio en 40 de ellos). Y no sólo un botón, sino casi tantos como tiene la sotana de un cura: J.I. Casis, J. López Araquistáin, J. Sevilla, etc.

Aun contando con la acrisolada independencia de criterio del comisario, barrunto una maniobra de la que graciosamente nos alerta la sabia paremiología hispana: «El cordero manso mama a su madre y a cualquiera; el bravo ni a la suya ni a la ajena». En consecuencia: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Por cierto, ¿usted ha contado alguna vez los botones de la sotana de un cura?