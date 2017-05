Les Luthiers, Scorsese o Peridis optan al Princesa de Humanidades

oviedo. El director de 'The Washington Post', Martin Baron, el editor de 'The New York Times', Arthur Ochs Sulzberger, la periodista inglesa de la CNN Cristiane Amampour, el filósofo mexicano Miguel León-Portilla, el dibujante José María Pérez 'Peridis', el cineasta Martin Scorsese, el también director y escritor estadounidense David Mamet, el grupo argentino Les Luthiers y el Teatro Real son algunos de los 28 candidatos que optan al Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.