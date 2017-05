Una vida dedicada a la palabra, que ha compartido con sus lectores en más de 20.000 artículos de prensa y en cientos de poemas, es reconocida con el 'First Amendment Award 2017' a toda una carrera profesional. Manuel Alcántara, malagueño de 89 años, escribe desde los años noventa un artículo diario en la última página de los periódicos regionales de Vocento, que ha convertido en primera parada para sus numerosos y fieles lectores. En sus columnas lo mira todo «con cierta ironía y con una piedad cierta», confesaba él mismo hace unos años. «Ya sé que la ironía sirve para todo y no basta para nada, pero la piedad sí que sirve siempre, sobre todo cuando nos abarca a nosotros mismos».

Sus columnas son verdaderas piezas literarias. El director de 'Sur', Manuel Castillo, subrayó el «uso eminente del lenguaje» que domina este «poeta y periodista». «Una intensa mirada cervantina sobre el mundo con gotas de escepticismo y en una raigambre de la mejor cultura hispánica en su síntesis de los culto y lo popular», así definió Castillo el estilo del autor.

Desde sus crónicas de boxeo, que alcanzaron un alto nivel de popularidad y que profesionalmente fue una de sus etapas más felices por la gran afición que tenía desde pequeño, cuando los veía entrenar en el solar que había enfrente de su casa, hasta sus artículos sobre política o sobre las injusticias, Alcántara muestra su visión del mundo con un estilo que en su sencillez esconde la dificultad. Al glosar sus virtudes, el director de 'Sur' destacó la importancia de la oralidad en el poeta malagueño. «Escribo como hablo», el precepto de Juan de Valdés es aplicado por Alcántara en su máxima expresión.

Los paralelismos, cuando un elemento se transforma en otro por comparación o metáfora, la presencia de la memoria en el texto, la evocación, el paso de lo cotidiano a lo trascendente, todos son elementos que atraviesan las columnas del premiado y que Castillo recordó en el acto.

Aunque por su estado de salud, Alcántara no pudo acudir a Nueva York a recoger el galardón -lo recibirá en un homenaje especial que se celebrará en Málaga- sí es posible recordar aquí su resumen de casi sesenta años de oficio: «Mi balance no sólo no es desfavorable, sino largamente superior a mis pobres merecimientos. Me he ganado con modestia y con esfuerzo esa vida que no me gusta haciendo lo que me gusta hacer». Por eso, le pide «tiempo al tiempo» con la intención de seguir escribiendo hasta el último día.

Hoy, de nuevo, ahí está, en la última página de nuestro periódico, analizando los resultados de las elecciones francesas.