Los insectos se convierten en arte

El Museo del Torreón de Haro acoge hasta el 4 de junio una colección de esculturas del artista logroñés Rafael Fernández en lo que ha supuesto su regreso expositivo. En la muestra, además de piezas de cerámica, madera policromada y piedra, se encuentran dos obras en la colección permanente de la sección de arte contemporáneo del Museo de La Rioja (dos 'plantas' de los años 2000 y 2012) y otra cedida por Vivanco y que habitualmente se encuentra expuesta en la entrada de su propio museo de la cultura del vino en Briones.

«Tenía ganas de hacer una nueva exposición, independientemente del lugar. Desde el 2012 no exponía nada y me apetecía volver a hacerlo», confiesa Rafael Fernández. Las esculturas que componen la muestra son todas nuevas, excepto las citadas anteriormente. Y todas, sobre todo las de madera policromada, cuentan con una temática común, la naturaleza. Influenciado por su estancia laboral en Zimbawe durante los años 2006 y 2007, Fernández ha elaborado una tallas reproduciendo diversos insectos.

«Es la primera vez que realizo cerámica y tenía bastante interés en probar y sacar alguna pieza nueva. Ya sabía modelar pero quería experimentar con los esmaltes», detalla Rafael Fernández. Por otra parte, en lo que se refiere a la madera como material, también es algo relativamente nuevo, ya que el artista trabaja habitualmente en madera. «También tenía interés y es la primera vez que lo hago, en probar la madera policromada. Antes siempre había sacado el propio color de la veta de la madera, nunca antes la había pintado», admite el artista riojano. Y, por último, Fernández expone algunas piedras elaboradas en piedra, su especialidad. Dos obras, dos filoxeras, un verdadero homenaje o recuerdo al insecto que arrasó los viñedos riojanos a finales del siglo XIX.

Esta es, precisamente, la línea que desea continuar el escultor logroñés: «Tengo previsto seguir trabajando la piedra con la cerámica, uniendo los dos materiales».

«Volver a los orígenes»

Al margen de la materia prima, Rafael Fernández admite que «siempre me han llamado la atención los insectos». Estos animales son el tema central de su exposición escultórica. «En mi primera exposición traté el mismo tema y he querido volver a los orígenes», reconoce Fernández, sin olvidar que «también he trabajado las representaciones de plantas, siempre de modo figurativo quizás expresionista, pero basado en la naturaleza». El artista evoca la infancia, las excursiones al campo y los recuerdos, la sorpresa al ver «los bichitos». «De vez en cuando cambio las representaciones naturales, de animales a plantas y viceversa», explica Fernández.

El Museo del Torreón acoge dieciséis piezas de Fernández, sustituyendo al anterior muestra, una exposición de pintura de José Ignacio Casis.