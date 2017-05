El humor empató al periodismo

Carlos Herrera recibe su premio y lo brinda al público con gesto torero. El profesional de las ondas es un conocido y flemático taurino. Y ayer dio rienda suelta a su afición y también a su verborrea natural. Más de uno se alegró de que estuviese en el auditorio del Instituto Cervantes en Nueva York, que está en el corazón del Midtown neoyorquino, y llegaron a definir al locutor almeriense como el «auténtico espectáculo» de la sala, que, por cierto, estaba completamente llena. A rebosar.

Con el quórum asegurado, el éxito del evento estaba garantizado. Eso y el cóctel. Después de la ceremonia hubo una recepción en el jardín, un espacio muy coqueto. El Cervantes se ubica en un edificio histórico, construido en 1870, que en su día fue una casa de postas, desde donde partían las diligencias a caballo hacia Boston. Se llama Amster Yard y fue reformado en el año 1945.

Como maestra de ceremonias, una conocida para todos. La reputada profesional Mercedes Gallego, corresponsal de los regionales de Vocento en Nueva York y decana de los corresponsales de prensa escrita en la Gran Manzana. La verdad es que fue el sentir general que Gallego estuvo brillante en su intervención.

Herrera hizo gala de un humor andaluz como él solo tiene. Ese que conquista a dos millones de oyentes cada mañana en COPE, y que también en el pulmón estadounidense sedujo. Además lo hizo a dos bandas: en inglés y en español. «Chapurreó» en la lengua de William Shakespeare y bromeó en numerosas ocasiones con su colaborador en la emisora y columnista de 'ABC', David Gistau. Fue él quien le hizo la «laudatio», ensalzando su figura.

Herrera tuvo un detalle impecable: brindó su mejor faena a Manuel Alcántara, también agasajado por su labor como decano de los columnistas de la prensa española, y que no pudo asistir por motivos de salud. El locutor cerró su intervención con bellos versos del propio Alcántara, que recitó con manifiesta emoción: Un tranvía de sol con jardinera / y en los Baños del Carmen gran carrera, / concurso entre sirenas y delfines. / No se estaba ya en guerra aquel verano, /mi padre me llevaba de la mano, / yo estudiaba segundo de jazmines.

Como detalle, el galardón a Alcántara viajará hasta Málaga el 13 de septiembre, donde los representantes de la Asociación Española Eisenhower Fellows se lo entregarán en persona.

La ciudad de los rascacielos brillaba ayer, aunque con algunas nubes y viento, a unos 15 grados apacibles en el momento de tomar la copa y el aperitivo en el jardín, que estaba protegido.

Vocento trasladó a Nueva York a un extenso plantel, encabezado por el presidente de la compañía, Santiago Bergareche, y su esposa. Junto a ellos, el consejero delegado, Luis Enríquez; el director general de negocio, Iñaki Arechabaleta; el director general de comunicación y relaciones institucionales, Óscar Campillo; la directora general de 'ABC', Ana Delgado; el director general de CM Vocento, Rafael Martínez de Vega; el director editorial de medios regionales y revistas, Benjamín Lana, así como los directores de 'ABC', Bieito Rubido; de 'El Correo', José Miguel Santamaría; de 'El Diario Vasco', José Gabriel Mujika; de 'Sur', Manuel Castillo, o el de 'Hoy', Ángel Ortiz, y de XL Semanal, Mar Cohnen, entre otros.

También asistieron Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Sotelo; el director de Marca de Iberdrola, Luis Gómez, y el director general de Comunicación de Gas Natural, Jordi García Tabernero, entre otros. La voz diplomática la pusieron Valentín Dueñas, del consulado en Nueva York, y Pedro Morenés, exministro de Defensa y embajador de España en EE UU.