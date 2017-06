Ante un nuevo estreno

Logroño. «He disfrutado del canto y sufrido como para enseñar la adecuada técnica vocal y poder así gozar del canto». Es la tarjeta de presentación del tenor riojano Jorge Elías en su web (www.tenorjorgeelias.com), y con esta máxima abrió en el año 2010 su Aula de Canto. Un proyecto que con los años ha ido sumando voces. «Empecé con veinte alumnos y ahora son casi cincuenta», comenta el cantante, lo que le ha llevado a dar un paso más en su proyecto docente. A partir de octubre próximo, el Aula de Canto se convertirá en Escuela de Canto.

La diferencia no serán tanto de fondo como de forma. En la Escuela, Elías continuará con sus enseñanzas de técnica vocal para niños, adolescentes y adultos, e incorporará como novedad la interpretación, para lo cual no descarta colaborar con escuelas de teatro y de danza de la ciudad.

Además, en esta nueva etapa el tenor tendrá dedicación exclusiva, con horario de mañana y tarde, y trasladará sus clases a las instalaciones de los Salvatorianos, en Madre de Dios (actualmente lo hace en Luis de Ulloa, en el antiguo IES Comercio).

Su alumnado es mayoritariamente adulto, tendencia que pretende invertir a partir de ahora. Su idea es volcarse en los niños y adolescentes, y crear una solvente cantera de voces en la región. Porque lamenta que no tengamos una cultura de canto, «mientras que en la vecina Pamplona hay una escuela con más de 300 alumnos. Es curioso como en Navarra y País Vasco hay una cultura tremenda y aquí no». Y lo achaca a que en La Rioja no ha existido el tirón de una figura reconocida. Otra de las ideas que rondan a Jorge Elías es la promoción televisiva, es decir, preparar a los más jóvenes para los casting de concursos de voz, «aunque aquí -advierte- hay que tener freno y cuidado con los padres, porque hay gente con talento pero que debe de seguir estudiando porque en el canto hoy estás y mañana no estás». Precisamente para el casting del programa Got Talent va a preparar a su alumna más brillante. «Es una mujer con una voz extraordinaria, lo suyo no es normal», asegura.

Actualmente, Elías cursa un máster de Patología vocal en la Universidad de Alcalá de Henares con el afán de orientar sus conocimientos a colectivos que trabajan con la voz, como el profesorado. «A través del canto hay fórmulas y ejercicios que permiten relajar la parte muscular que tanto les complica la vida», explica.

Alumnos de 8 a 72 años

En las clases de este tenor riojano, alumno de Alfredo Kraus entre otros grandes maestros de la lírica, se aprende a cantar, es decir, se aprende a respirar, a colocar la voz, a no cansarse... «Lo más complicado es la respiración, y en eso estamos teniendo éxito porque se ven resultados en seis meses», apunta. Sus alumnos, de entre 8 y 72 años, practican sobre un repertorio de lo más variado, desde lírica y pop hasta tango o rancheras, «porque la base de la técnica es la misma para todos los géneros. Luego, ya depende del tipo de voz o inclinación de cada uno».

Curiosamente, Jorge Elías llegó a la docencia tras una lesión en sus cuerdas vocales que le obligó a retirarse de los escenarios cuando se encontraba en la cima de su carrera. Y lo que en principio se planteó como una opción pasajera, ahora es un proyecto que no deja de crecer. En cuanto a su voz, asegura estar «mucho mejor que cuando tenía 26 años, pero queda tan pedante decirlo...». Si embargo, no le tienta volver a las grandes producciones que le obligan a pasar cuatro meses fuera de casa. Prefiere los recitales, más compatibles con la vida familiar, y dar el do de pecho con su próxima Escuela.