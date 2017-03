logroño. Tradicionalmente, el acné es un trastorno cuya imagen se asocia estrechamente con la pubertad. Y es cierto que la incidencia en este segmento de edad es elevada, ya que se estima que entre el 50% y el 95% de los adolescentes de países occidentales sufre o ha sufrido esta afección.

Y también debemos aceptar que la relación entre este trastorno y la adolescencia justifique el apelativo «acné vulgar» con el que se tipifica en dermatología.

Sin embargo, la creciente incidencia del acné entre los adultos, especialmente en el ámbito femenino, exige una gran atención por parte de los dermatólogos. Nada menos que el 30% de las mujeres mayores de 25 años (frente a un 5-7% de varones) sufre actualmente este trastorno, que justifica su clasificación como «acné hormonal» para diferenciarlo del centrado en la pubertad.

Hay que vigilar también la propensión a las cicatrices, por tratarse de una piel más madura y sensible

El acné tardío o el acné de la mujer adulta suele localizarse alrededor de las comisuras de los labios, el mentón y el cuello.

Los rasgos diferenciadores del acné hormonal exigen también un tratamiento específico, más orientado a la inflamación que a los comedones, los clásicos puntos negros del trastorno en la pubertad. Hay que vigilar también la propensión a las cicatrices, ocasionada por el hecho de una piel más madura y sensible.

En esta edad adulta influyen también factores desencadenantes o agravantes, como el hábito de fumar, el estrés o la ansiedad.

La ya generalizada incorporación de la mujer al mercado laboral y el endurecimiento de las condiciones provocado por la crisis son elementos que, posiblemente, hayan contribuido a explicar la creciente incidencia de este tipo de trastorno.

El chocolate no es el gran enemigo. No se ha podido demostrar una relación directa, aunque últimamente hay estudios que demuestran que alimentos de índice glucémico alto (golosinas, pasteles, etc.) pueden en algunas personas favorecer el acné.

Las lesiones de acné suelen aparecer en el momento más inoportuno: una entrevista, una fiesta, etc. Se piensa que la solución, aunque sea una mujer adulta, es manipularlo hasta hacerlo desaparecer y disimularlo.

Los dermatólogos aconsejamos no tocarse los granos, porque la consecuencia va a ser que la infección se propague a otras zonas, que vuelva a aparecer la lesión al poco tiempo, mayor y que se formen cicatrices.

En muchas ocasiones se desarrolla en personas que no tuvieron acné en su juventud y otras veces son mujeres que lo desarrollaron en su día, y que una vez controlado no han seguido los cuidados cosméticos prescritos por su dermatólogo con constancia y minuciosidad. O bien pasaron a usar cosméticos inadecuados para su piel, con exceso de grasa, a veces mal aconsejada, pensando que debían prevenir la aparición de arrugas, cuando se sabe muy bien que un cutis graso envejece mejor que un cutis seco y la aparición de arrugas es mucho más tarde. También se puede dar el caso que haya alguna alteración hormonal que reactive el acné.

El acné (especialmente en la edad adulta) hace imprescindible un tratamiento integral, dada la influencia psico-social de esta afección. De hecho, las imbricaciones psicológicas resultan, en ocasiones, más graves que las estrictamente clínicas. Ello vuelve a poner de relieve la importancia de la relación entre médico y paciente, en el contexto de que el dermatólogo es el único profesional específicamente cualificado para tratar un trastorno de amplia incidencia e imbricaciones como es el acné.