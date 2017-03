Diferentes por el fallo de una enzima

Fernando y Rosa tienen dos hijos que han pasado por Piccolo y Saxo. El mayor continúa allí sus estudios y el próximo viernes, 24 de marzo, actuará en el concierto que esta escuela de música ofrece en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño con el fin de recaudar fondos para la cura del síndrome de Hunter. Su hermano, el pequeño Fran, es uno de los tres afectados por esta enfermedad rara en La Rioja (hay otro caso en Logroño y uno en Calahorra) y motor de la iniciativa.

Con este concierto y otras iniciativas que consiguen sacar adelante con el apoyo de amigos y conocidos, estas tres familias tratan de dar a conocer la enfermedad y sacar algo de dinero para la asociación de la que forman parte, MPS España (agrupa todas las enfermedades relacionadas con las mucopolisacaridosis), y más concretamente para que se investigue en la cura del síndrome de Hunter en terapia génica.

además Piccolo y Saxo moviliza a sus pequeños músicos por Hunter

«De momento no hay cura -explica Fernando Azofra- pero afortunadamente existe tratamiento paliativo que nuestros hijos reciben semanalmente en el San Pedro, y mensualmente viajamos a Madrid para un estudio experimental para otro tipo de tratamiento. La gran esperanza de todas las familias está en la investigación de terapia génica, es decir, en modificar el gen defectuoso y que hace que los niños afectados no produzcan una enzima (iduronato sulfatasa) que lo que hace es degradar unos azúcares que utiliza la célula para vivir. En nuestros hijos esos azúcares se van acumulando en el organismo y son tóxicos».

Actualmente hay un equipo en la Universidad Autónoma de Barcelona, liderado por Fàtima Bosch, que investiga en este campo y ha conseguido revertir la enfermedad en animales. El siguiente paso consiste en los estudios clínicos en niños, pero el laboratorio que patrocina la investigación también investiga el síndrome Sanfilippo (otra MPS) y pretende priorizarlo. «Y nosotros estamos intentando que ambas investigaciones vayan en paralelo», subraya Azofra.

«Entendemos que todo esto es muy costoso y muy lento, pero también es verdad que la vida de nuestros hijos se apaga. Un niño con síndrome de Hunter en su versión grave tiene una esperanza de vida de 15-20 años. No sé si nuestros hijos se beneficiarán de estas investigaciones, pero al menos que se beneficien las generaciones venideras».

Antes de explicarnos el día a día con el pequeño Fran, de 5 años, su padre nos aclara: «Estamos muy contentos de cómo va todo y de tener el hijo que tenemos, eso por descontado». Cuando supieron que su hijo tenía síndrome de Hunter, «al principio caes un poco en el victimismo del por qué a mí, aunque terminas aceptándolo. Pero no con resignación, sino con confianza en que la vida te a va a traer lo mejor. Y ya lo aceptas realmente cuando ves a tu hijo no como una persona enferma sino como una persona diferente».

El día a día de Fran

Entre las complicaciones a las que se enfrenta Fran, su padre apunta la comunicación. «Nuestro hijo tiene cinco años y no habla. Nosotros le entendemos más o menos, pero es frustrante. Otro tema importante es el grado de autonomía, más reducido respecto a los niños de su edad. Él, motóricamente está bien pero tiene movimientos toscos, no se puede vestir o bañar solo. Además, tiene un grado de hiperactividad importante y siempre hay que estar encima de él porque no para quieto. Aparte de esto, todas las tardes las tiene ocupadas entre logopeda, estimulación, fisioterapia, visitas a especialistas...».

Al margen de su caso, el síndrome de Hunter puede derivar también en sordera, trastornos cardíacos y respiratorios... «un cúmulo de cosas». «Nosotros no tratamos de ocultarlo ni tampoco hacer de esto una exposición», concluye Fernando Azofra, convencido de que «en la vida hay gente alta, baja, morena, rubia y gente con y sin discapacidad».