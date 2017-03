Una pareja con un pie en el abismo

La vida cotidiana de una pareja se ve azotada por una terrible confesión que convierte la convivencia en una angustiosa lucha por sobrevivir a un conflicto y sus consecuencias sociales: él es pedófilo. La compañía argentino-madrileña Doble Sentido regresa al Bretón (a las 20.30 h.) con 'Sed', un drama de Alejandro Butrón Ibáñez dirigido por César Barló e interpretado por Sauce Ena y Mariano Rochman ('Las hermanas Rivas'), que plantea unos cuantos interrogantes.

LA FUNCIÓN u'Sed', de Alejandro Butrón Ibáñez uDirector: César Barló uIntérpretes: Sauce Ena y Mariano Rochman uTeatro Bretón: 20.30 h. (duración 1 hora y 20 minutos) uLocalidades: 12 euros

'Sed' es un texto sin duda arriesgado que cuestiona cómo afrontar el terremoto emocional que se origina cuando él le confiesa a ella algo que llevaba tiempo ocultando, la atracción que siente hacia los niños. En la intimidad de la pareja se desencadenan una serie de reacciones que van desde el sentimiento de culpa de uno hasta la ganas de huir de la otra, pasando por la desconfianza mutua.

Como explica su autor, «'Sed' se mueve entre el frágil equilibrio de las convenciones sociales, del miedo al extraño, la protección de nuestros vástagos y la ruptura con la máscara, el grito mudo de ayuda por el ser monstruoso que nace de nuestras entrañas y desconocemos cómo apaciguar, aunque lo busquemos desesperadamente».

En 'Sed', añade el director, no se dan respuestas, pero sí se plantean muchas preguntas: «Esas preguntas que no nos queremos hacer como individuos ni como sociedad, pero que en el teatro adquieren una dimensión que hace que las podamos asumir, e incluso plantearnos que haríamos nosotros en cualquiera de las situaciones de los personajes. 'Sed' es riesgo teatral, vértigo ante lo desconocido o, mejor dicho, ante lo que nos gustaría no haber conocido. Un montaje que dejará sin aliento a un público que, poco a poco, se habrá adentrado en la oscuridad del ser humano y que, solo tras unos segundos de reflexión, podrá arrojar algo de luz».

Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 «con la intención de hacer obras de teatro de calidad desde la escritura a la puesta en escena». De esta misma compañía, habitual del circuito off madrileño, el Bretón programó en el pasado Festival de Teatro 'Las hermanas Rivas', comedia coescrita por el también actor argentino Mariano Rochman.