Álex de la Iglesia abre 'El Bar' en Málaga

Málaga. Álex de la Iglesia llevó ayer el miedo a la XX edición del Festival de Cine de Málaga, que levantó el telón fuera de concurso con su última película, 'El Bar', un 'thriller' en el que, asegura, «hemos hecho cosas muy peligrosas».

Hasta el próximo domingo 26, Málaga se convierte en la capital del cine en España y ayer inauguró las sesiones con una cinta en la que De la Iglesia hace que «los personajes bajen a los infiernos». Porque, según explicó el cineasta, 'El Bar' refleja «el estado actual de la sociedad». «Me encuentro en una situación en la que desconfío de todo porque todo se puede venir abajo en un segundo. Vivimos en un mundo en el que todo es una tremenda farsa aunque fingimos que las cosas son normales. Pero no lo son», afirma.

El director manifestó que solo tiene miedo «al rechazo y a la indiferencia, a esa crueldad gratuita del que no te conoce. Por eso me gusta explicarme a través de las películas. Mi cine es extremo porque necesito cariño». A la vez, sostiene que a la crítica solo le tiene «respeto». «Yo solo quiero que se me entienda, pero a veces el problema de los críticos es que están intentando ver una película que no es la que he rodado», argumenta.

En 'El Bar' los personajes pasan miedo. «Es que hemos hecho cosas muy peligrosas. Hubo un momento en el que suben por una alcantarilla y los actores tenían que estar a una altura brutal, se jugaban la vida, y eso nos situaba en una situación de tensión que es muy positiva para el rodaje», recordó De la Iglesia.

Tras la experiencia en esta película, De la Iglesia saca la conclusión de que si se quedara encerrado en un bar se llevaría a su hija y a su mujer. «Para estar encerrado, nada mejor que la gente a la que quiero. El cine es un poco eso, buscar amigos con los que encerrarte en una película», agrega.

Álex de la Iglesia cree que este es «el mejor momento del cine español», gracias a la nueva generación de realizadores, entre ellos Paco Plaza, cuyo documental 'Herederos de la bestia' es una de las proyecciones que se verán hoy en el certamen malagueño.