«Si el periodismo tiene valor, la gente pagará»

madrid. Mark Thompson (Londres, 1957) ha llegado a lo más alto de dos de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo. Director general de la BBC desde 2004 hasta 2012, el periodista británico fue elegido ese último año como presidente y consejero delegado del New York Times (NYT), un medio que le toca pilotar en tiempos muy convulsos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Thompson analiza en su libro 'Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política?' (Debate) cómo el lenguaje público sigue siendo la fuerza que mueve el mundo, como ha demostrado el nuevo presidente de Estados Unidos, alzado al poder gracias, entre otras virtudes, a su dominio de la palabra.

-¿Ha hablado ya con Trump?

-Sí. Cuando Donald Trump vino a la sede del periódico, poco antes de Navidad, pude conversar con él durante 75 minutos en una comida 'oficial'. Le pregunté si pensaba apoyar y defender la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa, y su respuesta fue 'Yo creo que vosotros estaréis bien'.

-¿Qué impresión general sacó de esa conversación?

-No me atrevo a analizar su visión política. Lo que sí diría es que respondió abiertamente a todas las preguntas que le formulamos. Pero no me resulta fácil conectar las diferentes piezas del puzle de nuestra charla. Sobre todo hablando de política exterior, no parece tener unos instintos naturales muy profundos. Pero hay que tener en cuenta que es la primera vez que un presidente electo se acerca a la prensa durante 75 minutos, es un punto a su favor. Está claro que se siente cómodo con los medios, que tiene décadas de experiencia.

-Usted es un adalid de que los medios digitales cobren por sus contenidos.

-El modelo del NYT es muy poroso, en el sentido de que permitimos consultas de muchos tipos, pero a los usuarios que se acercan a la versión gratuita tratamos de hacerles fieles hasta que se conviertan en abonados. Nuestra estrategia básica es 'primero la suscripción'. Cuando lanzamos este modelo en 2011 muchos predijeron que no funcionaría, que la disposición para pagar sería cero porque mucha gente llevaba muchos años accediendo de forma gratuita. De hecho, en el propio New York Times pensaron entonces que como mucho podrían alcanzar los 200.000 abonados digitales. Pues ahora estamos llegando a los dos millones y tenemos que aspirar a lograr 10 millones o más. También creo firmemente que pocos periódicos han intentado con seriedad implantar el pago de la edición digital. Todos dicen que sí, que lo hacen, pero creo que no se lo han tomado completamente en serio. El New York Times lo intentó dos o tres veces antes de que el modelo funcionase. Lo que se hizo en 2011 fue lanzar el modelo de pago como si la empresa dependiese de ello. A mí me parece que sí, que era cierto que dependíamos de ello. Y entonces funcionó. Pero la gran pregunta es: ¿El periodismo que estamos haciendo ahora de verdad merece que alguien pague por ello? Porque si tiene valor, la gente pagará.