Un camino con demasiadas paradas

Cuando el año pasado apuraba sus últimos días, el BOE publicaba la creación de la Subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género en el seno de la Comisión de Igualdad. Un primer, e importante, paso para conseguir la tan ansiada unidad política para una tragedia social que se ha cobrado las vidas de más de 800 mujeres en la última década. A mediados de enero comenzó su actividad y decenas de personas (asociaciones de víctimas, profesionales, juristas o especialistas) ya han pasado por el Congreso de los Diputados para ofrecer sus experiencias y sus aportaciones. «Por favor, intenten poner las cosas un poquito más fáciles», espetó David, un tío que intenta adoptar a su sobrina víctima de la violencia de género, en una jornada de información en la Cámara baja esta misma semana.

Los trabajos de la subcomisión prosiguen y está previsto que duren hasta el mes de mayo o junio. Después, ese informe que incluirá más protección para las víctimas, y sobre todo para los menores, será enviado al Gobierno que tendrá otros dos meses para negociar con las comunidades autónomas, tercer sector y los partidos políticos. Una vez rubricado el acuerdo, el Ejecutivo dispondrá de otros seis meses para enviar a las Cortes el texto definitivo para su visto bueno final.

A la máxima velocidad posible, el pacto de Estado estará listo para final de año, aunque Susana Díaz quiere adelantar plazos. La presidenta de la Junta de Andalucía abogó por dejar trabajar a la subcomisión los «dos próximos meses» y, a continuación, que se convoque a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y al Consejo General del Poder Judicial. «Que en cuatro meses este país levante un grito unánime de que no tienen sitio entre nosotros aquellos que maltratan a las mujeres por el hecho de serlo y por creer que son de su propiedad», indicó la baronesa socialista, quien también apostó por «devolver las competencias a los ayuntamientos para que puedan seguir gestionando la primera barrera de la igualdad».

Unas medidas para conseguir el tan ansiado pacto de Estado, de cuya importancia no duda nadie. «¿Quién se va a negar a que se consiga un gran acuerdo? Desde hace una década se lleva hablando de lo mismo. Cuando nos presenten un pacto de todos los partidos, le vamos a poner un lazo», indicaba una representante de una comunidad autónoma gobernada por los socialistas en el Senado, donde se reunió la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

La línea marcada por todas las fuerzas se vio alterada por la trágica realidad. El asesinato de 16 mujeres, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en los primeros dos meses del año es la cifra más alta desde el 2008. Una escalada que provocó la reacción del Gobierno. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, indicó que se está entrevistando a más de 200 condenados por violencia machista y que las víctimas y los policías encargados de su protección recibirían un mensaje sobre la salida de prisión del acusado; además, Dolors Montserrat anunciaba la creación de dos mesas de trabajo. Una con Interior, Justicia y Educación y otra con partidos y comunidades para poder «discutir medidas y tomar decisiones hasta que llegue el pacto», según señaló la titular de Sanidad.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos no entienden esta multitud de foros. «No tiene ningún sentido que no se haya convocado ya la Comisión Sectorial de Igualdad previamente. La participación de las comunidades en esta comisión general ha sido muy reducida, apenas cinco minutos», explicó Guillermo Martínez, consejero asturiano de Presidencia y Participación Ciudadana. Dicha sectorial no se reúne desde hace dos años y allí es donde las comunidades tienen más voz. «Cambiamos documentos, se hace un trabajo previo de preparación. Con tanto foro estamos perdiendo agilidad», indicaba un participante en la sesión de la Cámara alta, a la que faltaron seis consejeros. «Hay demasiadas distracciones cuando lo importante es el trabajo de la subcomisión. No se puede diluir su trabajo», indicaba una fuente de un Ejecutivo socialista.

En la reunión del pasado jueves, la ministra prometió la convocatoria «este semestre» de la sectorial y que los maltratadores condenados con una sentencia en firme vayan a prisión de forma inmediata. Además, afirmó que todos los menores hijos de asesinadas recibirán la pensión de orfandad completa aunque su padre viva.