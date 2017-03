Las víctimas de violencia machista en España aumentan hasta 134.462 en 2016

Madrid. La violencia machista no cede. Si 2017 ha comenzado con 18 asesinatos, una cifra inédita para los dos primeros meses del año, el informe del Observatorio contra la Violencia de Género desveló ayer que en 2016 hubo 10.737 mujeres vejadas o agredidas por sus parejas más que un año antes. El número de víctimas de esta lacra vivió el año pasado un significativo aumento, del 8,7%, un ritmo de crecimiento desconocido desde hace una década. El resultado fueron 134.462 maltratadas en el ejercicio, 368 cada día. El cada vez mayor número de víctimas detectadas en España se debe a que la lacra no remite, pero también a otro elemento, en principio positivo, como es el enorme aumento de las denuncias, que parece que hace emerger parte del iceberg de la violencia machista. En 2016 los juzgados españoles recibieron 142.893 denuncias por violencia de género, un 10,6% más que en 2015 y la cifra más alta de la serie histórica. Un triste hito que hasta ahora tenía 2008, un año especialmente negro, en el que 75 mujeres murieron a manos de sus parejas.

El notable aumento de víctimas, el 30% de origen extranjero, elevó la tasa de maltratadas en España a otra proporción inédita, 56,7 por cada 10.000. Si el problema es grave en todo el país, destaca la preocupante situación de Baleares, con una ratio de 93,3 vejadas o agredidas por cada 10.000, y de Canarias y Murcia, con 81, mientras que la tasa más reducida se registró en La Rioja, con 27,7. Uno de los pocos aspectos positivos fue que casi el 70% de las denuncias las presenta ya la propia víctima, bien de forma directa o a través de un atestado policial. Sin embargo, su réplica negativa es que las denuncias de familiares o amigos de la acosada solo supusieron un 1,44%, lo que quiere decir que su entorno social no acaba de implicarse.

El número de víctimas que desde un principio o en algún momento del proceso se acoge a su derecho legal a no declarar contra su agresor, uno de los puntos débiles de la lucha contra la violencia machista, no va a más, pero tampoco se reduce. El año pasado 16.118 maltratadas se acogieron a la dispensa, lo que significa un 12%, una proporción enquistada desde hace una década. El documento del Observatorio también trajo alguna buena noticia, como el aumento anual en más de tres puntos de las condenas a maltratadores y los importantes incrementos en la adopción de medidas de protección de las víctimas, tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas, con una subida anual de 22 puntos en la concesión de órdenes de alejamiento y en las prohibiciones de comunicación. En 2016 se aceleró la tendencia iniciada en 2015 y volvió a incrementarse el porcentaje de condenas, con el 66,2% frente al 62,6% del año anterior. Se trata de un salto de seis puntos en dos años, pues el resto de la década la proporción no superó el 60%

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 82%, y en las audiencias provinciales, con más de un 81%, con incrementos interanuales en ambos casos del 5%. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal también subió y se situó en el 54,9%, frente al 52,3% de 2015.

El otro dato especialmente bueno del año fue el incremento de las órdenes de protección tanto solicitadas como concedidas. En 2016 los juzgados de violencia de género autorizaron el 64% de las órdenes solicitadas, siete puntos más que en 2015, y los juzgados de guardia hicieron lo propio con el 72% de las pedidas. Casi en el 100% de las ocasiones incluían órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicaciones. Un 2% de las solicitantes de protección fue de menores de edad.

La Rioja

Las denuncias por violencia machista presentadas durante el año pasado en La Rioja ascendieron a 690, lo que supone un 10,7 por ciento más que en 2015, cuando se registraron 616. La Rioja es la comunidad autónoma que en 2016 tuvo la ratio más baja de víctimas de violencia machista, con 27,72 casos por 10.000 mujeres.