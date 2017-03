Pamplona vive el sexto terremoto más fuerte de su historia

Un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter sacudió ayer Pamplona y su comarca. El movimiento de tierra despertó a todos los que a las 7:43 horas no se habían levantado todavía. Según el Instituto Geográfico Nacional, la intensidad del seísmo lo convirtió en el sexto terremoto más potente de los que ha vivido la Comunidad Foral en su historia. No es que Navarra viva temblores de tierra todos los días, pero tampoco es algo inusual. Aunque normalmente no alcanzan la intensidad de ayer. Después de Granada y el sureste peninsular, Navarra es la segunda zona con mayor actividad sísmica de España.

En esta ocasión el epicentro se localizó en la localidad de Olave, situado a 10 kilómetros al norte de Pamplona, por lo que se sintió claramente en toda la comarca de la capital navarra. La superficialidad del temblor, situado a tan sólo un kilómetro de profundidad provocó que muy pocas personas, sólo las que estaban profundamente dormidas, no lo percibieran.

Muchos objetos de las casas se movieron de aquí para allá. Afortunadamente, los daños no fueron a más. De hecho, tanto el Gobierno de Navarra como los policías municipales de las localidades afectadas destacaron que no habían tenido que realizar ninguna salida por este motivo, aunque sí que las líneas telefónicas se colapsaron por ciudadanos que pedían información. Incluso, SOS Navarra tuvo que hacer un llamamiento para que los ciudadanos no llamaran si no se trataba de una emergencia.

Una réplica de 3,6 grados a las 16:21 horas estiró el tema de conversación. «¿Dónde estabas en el momento del terremoto?». El suceso, incluso, llegó a tapar el tema por excelencia de los ciudadanos, el tiempo meteorológico. Y eso que ayer, Pamplona vivió uno de los días más calurosos que se recuerdan en un mes de marzo, con una temperatura máxima de 25,8 grados.